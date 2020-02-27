«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» ПОДАТКІВЦІВ: ГРАФІК НА БЕРЕЗЕНЬ

Кропивницьке управління Головного управління ДПС у Кіровоградській області повідомляє, що протягом березня 2020 року будуть проведені сеанси телефонного зв’язку „гаряча лінія ” з наступної тематики:

– 04 березня 2020 року з 10.00 до 11.00 на тему: «Нові правила застосування реєстраторів розрахункових операцій в режимі офлайн» на запитання громадян відповідатиме головний державний інспектор відділу податкових сервісів та надання адміністративних послуг платникам податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску Кропивницької ДПІ Кропивницького управління ГУ ДПС у Кіровоградській області Анастасія РОГА за телефоном – 33-21-14.

– 18 березня 2020 року з 10.00 до 11.00 на тему: «Декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році. Правильність заповнення податкової декларації. Легалізація трудових відносин» на запитання громадян відповідатиме заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Кропивницького управління ГУ ДПС у Кіровоградській області Ольга МІСЮНЯ за телефоном – 33-11-35.

– 25 березня 2020 року з 10.00 до 11.00 на тему: «Переваги подання звітності в електронному вигляді. Електронні сервіси ДПС» на запитання громадян відповідатиме заступник начальника відділу електронних сервісів та звітності, ведення ДРФО Кропивницької ДПІ Кропивницького управління ГУ ДПС у Кіровоградській області Ірина КОФАНОВА за телефоном – 33-20-83

Кропивницьке управління ГУ

ДПС у Кіровоградській області