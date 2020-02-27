ЗІ СТАТУСУ ВДОВИ БІЙЦЯ – У ПІДОЗРЮВАНУ

Сьогодні, 27 лютого, в Апеляційному суді Кіровоградської області розглядалася скарга родичів загиблого у 2017 році бійця Олександра Смураги на Тетяну Присакар. Вона, за їхнім твердженням, незаконно оголосила себе його вдовою і привласнила таким чином понад мільйон гривень.

Нагадаємо, боєць 59-ї бригади із позовним «Смурфік» загинув від кулі снайпера. Тоді Тетяна Присакар, жителька Помічної, взялася його ховати як цивільного чоловіка. Героя провели в останню путь, як годиться, з усіма почестями, потім на центральній площі Помічної встановили великий портрет Олександра Смураги. Після того Тетяна зібрала усі необхідні документи і як удова бійця незаконно привласнила понад мільйон гривень в обхід інших родичів, зокрема, сестер Лесі і Світлани.

Апеляційний суд скасував статус удови Тетяні Присакар, хоча вона наполягає на саме на цій ролі. Таким чином, жінка залишилася підозрюваною по справі незаконного привласнення грошей шляхом афери. Про оголошену їй підозру повідомили в прокуратурі Кіровоградської області. Слідство триває.

У той же час суддя не знайшов підстав для оголошення сестер загиблого спадкоємцями для отримання коштів. Як повідомила сестра Леся, вони на цьому не зупиняться і звертатимуться до суду вищої інстанції.

Світлана КОСТЕНКО