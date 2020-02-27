ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПРОВОДИТЬ “ГАРЯЧУ ЛІНІЮ” (ГРАФІК)

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки за номером телефону (0522) 330-441 відповідають керівники структурних підрозділів:

05 березня 2020 року – начальник управління застосування пенсійного законодавства Антоніна Володимирівна ТОРШИНА;

12 березня 2020 року – заступник начальника управління – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління застосування пенсійного законодавства Наталія Миколаївна БОДЮЛ;

19 березня 2020 року – начальник управління з питань виплати пенсій Наталія Миколаївна КОПАЧ;

26 березня 2020 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса Леонідівна ПРОХОРЕНКО.

Крім того, щодня з 08.00 до 17.00 години (у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 години) працює пряма телефонна «гаряча лінія»: (0522) 330-441.