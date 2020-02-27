ПЕНСІЇ В УКРАЇНІ ЗРОСТУТЬ З 1 БЕРЕЗНЯ: КОМУ СКІЛЬКИ ДОДАДУТЬ, А КОМУ НЕ ПОЩАСТИТЬ

З 1 березня на більшість українських пенсіонерів чекає чергове підвищення пенсій. Хто може розраховувати на індексацію, як та на скільки виростуть виплати?

Кому проіндексують пенсії

Пенсіонерам, яким пенсії були призначені:

За віком — 8,6 млн осіб (75,4%);

По інвалідності — 1,4 млн осіб (12,8%);

По втраті годувальника — 0,63 млн осіб (5,7%);

За вислугою років (медпрацівники і вчителі, які мають не менше 30 років стажу роботи за професією) — 0,619 млн осіб (5,4%).

Відзначимо, що до цієї статистики входять і пенсіонери, які отримують пенсії не за законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058, а за іншими нормами пенсійного законодавства (див. нижче). Але їм пенсії проіндексовані не будуть.

Кому не будуть проіндексовані пенсії

Не перерахують пенсії:

держслужбовцям;

науковцям;

помічникам народних депутатів;

тим, хто отримує максимальні пенсії (на сьогодні — 16 380 грн);

тим, хто отримує спеціальні пенсії або довічне утримання (судді та прокурори, в тому числі судді — 3,3 тис. осіб);

тим, хто отримує соціальні пенсії, тобто не має трудового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії (зараз 1644 грн).

Якщо виявиться, що після індексації пенсія держслужбовця чи науковця буде меншою, ніж така ж «трудова» за віком, її автоматично перерахують. Але пенсіонер має право в будь-який час повернутися на одержувану раніше пенсію.

Також не можуть розраховувати на індексацію одержувачі трудових пенсій, яким вони були призначені у 2019 – 2020 роках, а також працюючі пенсіонери всіх категорій. Для останніх автоматичний перерахунок в індивідуальному порядку буде проведений 1 квітня 2020 року. Але за умови, що вони пропрацювали офіційно не менше двох років після призначення пенсії.

На скільки можуть підвищити пенсії

Відповідно до закону № 1058, пенсії індексуються на 50% від зростання середньої зарплати в минулому році у порівнянні з позаминулим роком плюс 50% інфляції в минулому році.

За даними Держслужби статистики, середньорічна зарплата (січень-грудень) у 2019 році зросла на 18,8% в порівнянні з 2018 роком. Інфляція за рік у 2019 році склала 4,1%. Тому очікуване зростання пенсій може бути 18,8 + 4,1=22,9: 2=11,45. З урахуванням округлення отримуємо 11%.

У кого навіть після індексації пенсія більшою не стане

Може трапитися, що після індексації пенсія не збільшиться. Все залежить від терміну призначення пенсії та ще від низки факторів. У першу чергу від такого важливого чинника як зменшення з 1 жовтня 2017 року величини оцінки одного року страхового стажу з 1,35% до 1,0%.

Тому розрахунковий розмір пенсії з 1 жовтня 2017 року окремих пенсіонерів, зокрема, яким пенсії призначені в 2015—2017 роках, зменшився, але ці пенсії продовжували виплачувати й далі в раніше призначеному розмірі. Крім того, багатьом пенсіонерам здійснюється доплата до прожиткового мінімуму з Пенсійного фонду. В результаті може так статися, що сума самої пенсії збільшиться, а сума доплати до неї зменшиться. Але для пенсіонера в результаті нічого не зміниться.

Кому скільки додадуть

Середня пенсія за віком з урахуванням індексації в 11% зросте до 3370 грн (тобто +306 грн).

А ось як можуть збільшитися інші середні пенсії:

по інвалідності — з 2641 грн до 2905 грн (+264 грн);

по втраті годувальника — з 2916 грн до 3207 грн (+291 грн);

за вислугою років — з 4500 грн до 4950 (+450 грн).

Експерт: у буханцях хліба пенсія не збільшиться

«У 2020 році прогнозоване Кабміном і НБУ зростання цін складе 5%, а індексація пенсій виявиться вдвічі більшою. Це, начебто, добре, — аналізує член Економічного дискусійного клубу (ЕДК) Олег Пендзин. — Але якщо врахувати, що найбільш затребувані речі для пенсіонерів — їжа та ліки — дорожчають за рік на 10% і більше, то це мало. Звичайно, навіть така індексація краще, ніж ніякої. Але, за прогнозами ЕДК, наприклад, хліб подорожчає у 2020 році на ті ж 11%, що і проіндексують пенсії. Тобто в буханцях хліба середня пенсія після індексації не збільшиться».