РОБОТОДАВЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОТРЕБУЮТЬ ПОНАД ПІВСОТНІ ШВАЧОК

Сьогодні роботодавці області потребують 52 працівників за професією «швачка».

Майстри потрібні у Долинському (23 вакансії), Знам’янському (1 вакансія), Кропивницькому (18 вакансій), Новоукраїнському (1 вакансія), Олександрійському (1 вакансія) та Світловодському районах (8 вакансій) Кіровоградщини.

Серед роботодавців, які потребують фахівців швейної майстерності, як великі та середні промислові підприємства, так і ательє та салони рукоділля.

Своїм підлеглим роботодавці пропонують від 4723 грн до 8000 грн на місяць.

Якщо Вас зацікавили запропоновані вакансії, але Ви не маєте відповідної освіти, за сприяння служби зайнятості Ви маєте можливість пройти профнавчання та опанувати затребувану на ринку праці професію. Для цього Вам необхідно звернутися до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості за місцем Вашого перебування.

Нагадаємо, якщо у Вас є бажання ознайомитись з різноманіттям вакансій Кіровоградщини та України загалом запрошуємо відвідати сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості: https://kid.dcz.gov.ua/

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості