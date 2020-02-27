СПЕЦІАЛІСТИ МОБІЛЬНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ МВС ПРИЙМАТИМУТЬ ГРОМАДЯН ПРОТЯГОМ БЕРЕЗНЯ (ГРАФІК)

Жителі Кіровоградської області в березні місяці отримуватимуть послуги мобільного сервісного центру МВС за наступним графіком:

№ Дата обслуговування Розпорядок роботи Місце обслуговування 2. 05 березня 2020 11.00 – 16.00 м. Світловодськ, Героїв України, 14, кімната №20 3. 06 березня 2020 10.30 – 16.30 м. Новоукраїнка, вул. М.Вороного, 185 4. 18 березня 2020 11.00 – 16.00 м. Світловодськ, Героїв України, 14, кімната №20 5. 19 березня 2020 10.30 – 16.30 м. Новоукраїнка, вул. М.Вороного, 185 6. 20 березня 2020 11.00 – 16.00 м. Новоархангельськ, вул. Центральна, 113

Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області — (0522) 32-13-81

Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.

Послуги МCЦ МВС:

Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.

Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.

Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.

Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.

Подати запит можна у регіональний сервісний центр МВС в області. Контакти за посиланням.

Слідкуйте за новинами сервісних центрів МВС на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбуці, а за консультаціями звертайтеся за телефоном (044) 290-19-88. Адреси сервісних центрів МВС та відповіді на поширені питання стосовно їх послуг шукайте на сайті Головного сервісного центру МВС.