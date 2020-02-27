«ТУРИСТИ ГОТОВІ ЇХАТИ ДО КРОПИВНИЦЬКОГО, А ОТ ДО КІРОВОГРАДА – НІ!»

Цими словами нової кураторки обласного туризму Тетяни Волинець доречно оцінити тиждень, що минув – адже він був реально насиченим подіями, пов’язаними з туризмом на Кіровоградщині в цілому та у Кропивницькому зокрема. Три тижні її діяльності на посаді заступниці голови ОДА були фактично «на колесах» – вона намагалась на власні очі побачити «фронт роботи».

– Ми всі – не друзі, на жаль… – зазначила пані Волинець.- І це є проблемою. Наше спільне завдання на поточний час – розвиток внутрішнього туризму. До нас готові їхати туристи зі столиці, Херсонщини та Миколаївщини, але їм потрібна пропозиція. Звісно, ми готуємо туристичну програму області. Нам конче потрібен конкурентноспроможний туристичний продукт – зокрема в галузі спеціалізованого туризму: освітнього, медичного, аграрного тощо. Більше того – на наших теренах хочуть працювати організатори відомого «Гоголь-Фесту».Тому закликаю всіх ефективно працювати в цьому напрямку.

Своїми думками поділилась і міська влада. Зокрема, секретар міської ради Кропивницького Андрій Табалов на зустрічі з туристичними агенціями міста запропонував відмовитись від кабінетних офіціозів на користь неформального спілкування в тих чи інших рестораціях міста. Однією із нових форм туристичного розвитку міста, за його словами, має стати Громадський бюджет, але за умов співпраці громади та влади не лише ідеями, а й гаманцем. Громадський бюджет-2020, каже секретар, пропонує віддати п’ятнадцять відсотків на туристичні проекти – це трохи більше одного мільйона гривень.Тому очільник депкорпусу і пропонує громаді допомогти власними коштами зробити свій куточок кращим.

Зі свого боку, заступник міського голови Кропивницького Андрій Паливода під час презентації міської програми розвитку туризму закликав усіх небайдужих пропонувати свої ідеї та кейси, аби вони стали її частиною. Також він публічно запросив блогерів та мандрівників з усієї України під час візитів до Кропивницького та області не діяти навпомацки, або таємно мандруючи та знімаючи, а навпаки, шукати контакти, брати коментарі, пропонувати ідеї. Сподіваємось, вони його почують.

Як з’ясувалось під час зустрічі з представниками туристичних агенцій обласного центру (а їх було трохи більше десяти), більшість з них надає перевагу роботі на зовнішньому ринку – адже це значно простіше. Лише дві паралельно організовують та проводять екскурсії та мандрівки теренами Кіровоградщини та України. Виправдовування іноді були відверто безглуздими – наприклад, вимога щодо «брендування доріг». Коментуючи нашому виданню цю ідею, в Службі автодоріг області зазначили, що їм надходили пропозиції висловити своє бачення розвитку туризму в регіоні. Проте на практиці створюється замкнене коло: перш ніж «брендувати» шлях, треба визначитись з його напрямком, кінцевою метою маршруту, економічною доцільністю тощо. В свою чергу, власник туристичної локації (громада чи підприємець) має переконати Службу та владу у вищезазначеному. Тож «домовитись посередині» реально, але бюрократично довго.

За словами Андрія Паливоди, ще однією проблемою є готелі Кропивницького. «Київ» та «Турист» він відверто назвав «готелями-привидами», доля готелю «Україна», де нині розташований Подільський районний суд, буде вирішуватись після перебазування судової установи до новозбудованого «Палацу правосуддя». Крім цього, раптом зникла з обговорення ідея міжнародного аеропорту в нашому місці, яку активно просував парламентар минулого скликання Олександр Горбунов. На думку Андрія Паливоди, більш доцільним був би розвиток малої авіації для приватних польотів теренами області та України на діючих потужностях аеропорту та злітно-посадкових смуг колишніх аеродромів сільгоспавіації(якщо їх ще не розікрали).

Окремим питанням була наявність професійних екскурсоводів та якість їхньої підготовки та роботи. Представники цього напряму запевнили владу та журналістів, що вони мають і певний досвід, і певні напрацювання, в жодному разі не уникаючи нагоди їх розширити та поглибити. Звісно ж, у них є свої «корпоративні» критерії якості роботи, проте, за словами Андрія Паливоди, кращих гідів мають все ж визначати містяни. До того ж, як зазначила представниця одного з «екскурс-бюро», «ми маємо розповідати всю історію, якою б вона не була – давати максимальний фактаж, залишаючи гостям право самостійно робити висновки».

Суттєвим кроком поступу може стати й діяльність новоствореної Кропивницької міської федерації спортивного туризму – відокремленого підрозділу обласної ФСТ. Очільником було обрано раніше згаданого Олександра Горбунова, його заступником став директор обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Андрій Лісота. Пріоритетними напрямками роботи міської федерації стануть велосипедний, водний та вітрильний види туризму. Більше того, наша область є єдиною в Україні, де відбувається навчання вітрильному туризму – у Світловодській філії обласного центру туризму, а віднедавна й у Кропивницькому – на водосховищі біля парку Перемоги. Тож презентація Кропивницької ФСТ відбулась просто на березі цього водосховища.

– Чому саме тут? Тому що саме в цьому місці, а це човнова станція «Тихої Гавані», будуть проводитися практичні заняття з водного та вітрильного туризму. Також тут знаходяться та обслуговуються плавзасоби, які будуть використовуватися для тренування та походів, – пояснив Олександр Горбунов. За словами ж заступника голови міської ФСТ Андрія Лісоти, для занять планується сформувати три групи дітей. Бажаючі можуть завітати до обласного центру туризму або зателефонувати 0522-33-95-00.

– У нас є сучасна матеріально-технічна база – каяки, вітрильники, намети, наплічники тощо. Заняття у нас повністю безкоштовні. Можна записуватися дітям з 10-12 років. Головна вимога – вміти плавати. – додав Андрій Лісота.

Закликав до розвитку у Кропивницькому водного та вітрильного туризму і голова обласної Федерації спортивного туризму Олександр Колотуха.

– Наша область має всі можливості для розвитку цих видів туризму, адже в нашому регіоні є найскладніші маршрути для спортивного удосконалення – це річка Південний Буг, Кременчуцьке водосховище. А ці місця ідеальні для проведення тренувань та змагань серед дітей.

Тренер з водного та вітрильного туризму Юрій Баранок розповів, що на водній станції є міні-яхти трьох класів для початкових навчань дітей та дорослих. Перші практичні заняття розпочнуться у травні-червні, до цього часу набрані групи опановуватимуть теоретичні знання на базі обласного центру туризму.

До складу новоствореної федерації увійшли фахівці обласного центру туризму, що опікуватимуться тим чи іншим видом, та науковці-практики, які надаватимуть організаційно-методичну допомогу: Ігор Семенов, Світлана Красюк, Валентина Русінова, Ігор Сільченко, Сергій Пугаков, Юрій Конюх, Наталя Загривенко, Марина Гаврилюк, Олександр Колотуха та автор цих рядків. До федерації також можуть долучитися інші фахівці та юні туристи віком від 14 років, для чого слід звернутись до керівництва міської федерації.

– На рівні держави туризм фінансується безпрецедентно – підкреслила на одній із зустрічей Тетяна Волинець. – Зараз до мене звертаються зі столиці з проханнями прийняти дитячі групи, що хочуть відвідати Кропивницький. Надходять запити й від профспілок. Паралельно з розробкою та впровадженням нових цікавих маршрутів нам варто розвивати готельну мережу, створювати хостели тощо.

А тим часом новоутворене управління туризму та інвестицій, куди переведено низку колишніх працівників управління культури та туризму, вже пропонує 210 розроблених туристичних маршрутів теренами області та запрошує відвідати 46 сільських зелених садиб, що працюють в нашому регіоні. Проте, як одного разу зазначив очільник обласної адміністрації Андрій Балонь, наша область попри все є «терра інкогніта». Тож розкрити її можливості, дати новий поштовх та ковток свіжого повітря повинен саме туризм – професійний чи аматорський, спортивний чи краєзнавчий.

– Наше місто повинно мати своє неповторне обличчя! – зазначила на зустрічі з міською владою представниця однієї з турагенцій. З цим важко не погодитись. Тож у всієї туристичної спільноти є нагода це зробити. Зробити це разом, і цього разу якнайкраще.

Максим Гуцалюк, фото автора