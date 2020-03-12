БЕЗРОБІТНИМ КІРОВОГРАДЩИНИ – АНГЛІЙСЬКУ БЕЗКОШТОВНО

Чимало роботодавців області прагнуть укомплектувати своє підприємство працівниками, які володіють англійською мовою незалежно від інтенсивності її використання в роботі. Як діяти безробітному, аби безкоштовно вивчити англійську?

«Віднедавна служба зайнятості – завдяки соціальному проекту з вивчення іноземних мов «Skills Academy» – надає всім охочим безробітним можливість безкоштовно вивчити англійську мову», – розповіла начальник відділу організації профнавчання обласного центру зайнятості Вікторія Бернікова.

Нагадаємо, що Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) та ГО «Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Українська студентська спілка» укладено меморандум про співробітництво, у рамках якого реалізовується соціальний проект «Lingva Skills». Цей проект дає можливість шукачам роботи, зареєстрованим у службі зайнятості, вивчити англійську мову.

Онлайн-курс включає інтерактивну гейміфіковану веб-програму для тренування мовних навичок та інших аспектів вивчення мови, а також форму зворотного зв’язку з викладачем і базу поширених запитань для спрощення процесу навчання. Зазначений курс враховує особливості менталітету українців, адаптований до реалій країни і особливостей рідної мови.

Пані Бернікова розповідає: «Сьогодні вивчення іноземних мов – це ще один із важливих кроків служби зайнятості у підвищенні конкурентоспроможності безробітних громадян на ринку праці. За минулий рік та січень-лютий цього року більше двохсот безробітних громадян виявили бажання покращити свої знання англійської мови».

Як необхідно діяти безробітному, аби безкоштовно вивчити англійську?

Насамперед, слід звернутися до центру зайнятості чи філії обласного центру зайнятості за місцем перебування безробітного з проханням залучення до програми безкоштовного навчання за проектом «LingvaSkills», надати фахівцю свою адресу електронної пошти будь-якого українського провайдера. Координатори проекту виконають необхідні технічні операції, і кар’єрний радник центру зайнятості повідомить шукачу роботи персональний пароль для входу в систему. Після цього безробітний може з власного комп’ютера розпочинати навчання.

Переваги навчання на платформі LingvaSkills:

гнучкий графік занять (кожний користувач сам вибирає час і тривалість виконання вправ);

можливість навчання з нульового рівня (навчання адаптоване для різного рівня знань);

зворотній зв’язок (цілодобовий контакт із користувачами завдяки онлайн чату, що передбачено даною технологією);

достатньо лише 15-30 хвилин на день для помітного результату вже через 30 днів;

навчання безкоштовне.

Громадяни, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні та прагнуть стати конкурентоспроможним на ринку праці, успішно знайти роботу своєї мрії, можуть скористатися унікальним шансом освоїти або поглибити знання найбільш поширеної у світі іноземної мови.