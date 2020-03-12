БЕЗРОБІТНИХ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАПРОШУЮТЬ СТАТИ ЗАТРЕБУВАНИМИ ФАХІВЦЯМИ

Зараз це – трактористи та електрогазозварники.

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає професійних трактористів – роботодавці області потребують 152 працівника за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

Найзатребуванішим фахівцям аграрної сфери роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4723 гривень) до 10 тисяч гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини.

Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня працівника, вміння керувати різними видами (моделями) техніки, стажем роботи та необхідністю самостійно здійснювати поточний ремонт трактора.

Актуальними є вакансії для трактористів в Устинівському (47 вакансій), Олександрійському (33 вакансії), по 12 у Долинському та Новомиргородському районах, 10 у Маловисківському, 8 у Знам’янському, 6 вакансій у Гайворонському, 5 у Компаніївському, по 4 у Голованівському та Вільшанському районах, 3 у Новгородківському, по 2 у Новоукраїнському, Онуфріївському та Петрівському районах та 1 у Новоархангельському районах Кіровоградської області. Також мешканців Кіровоградщини запрошують працевлаштуватися трактористами у Черкасах та Кременчуку.

Електрогазозварник – одна з професій, що теж користується широким попитом на регіональному ринку праці. Більш того, потреба в робітниках цієї професії має тенденцію до зростання. Нині роботодавці області потребують близько 40 електрогазозварників.

У сучасних умовах розвитку промисловості робота електрогазозварника – високотехнологічний процес, який широко використовується при виготовленні металургійного, хімічного, ковальського, енергетичного обладнання, а також у машинобудівній та будівельній галузях.

6 березня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочалося навчання безробітних громадян за професією «Електрогазозварник». Курс навчання триватиме близько півроку.

Умовами до направлення на навчання є:

повна або базова загальна середня освіта,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.