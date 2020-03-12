«ВЕСНА – ЯК ЖІНКА, ЖІНКА – ЯК ВЕСНА»

Під такою назвою напередодні восьмого березня в ОУНБ ім. Д. Чижевського у Кропивницькому відкрилася виставка декоративно-ужиткового мистецтва майстринь клубу народних ремесел «Ниточка».

Вже тринадцять років майстри клубу народних ремесел «Ниточка» тішать своїми чудовими роботами. «Ниточка» – це намисто з перлин, де кожна людина неповторна, цікава своїми доробками. Народні майстрині та майстри-чоловіки додають барв культурі міста та області. Вони передають свій досвід іншим, виховують любов до свого народу, знайомлять з історією, традиціями рідного краю. Керівниця клубу, народна майстриня Наталія Ніжнікова з любов’ю каже, що клуб «Ниточка» – це люди, які творять красу, вкладають душу у свої роботи. Протягом багатьох років майстрині беруть активну участь у міжнародних, обласних та міських виставках, фестивалях, конкурсах, акціях, проводять майстер-класи тощо.

На виставці представлені роботи 15-ти майстринь “Ниточки”, а це – 150 робіт: вишиті ікони, картини, написані олією, панно в різних техніках виконання, жіночі прикраси в техніці джутової філіграні, клаптикове шиття тощо. Серед авторів можна виокремити роботи Зінаїди Іванової, яка в’яже спицями та гачком, Антоніни Лазаревої, яка робить жіночі прикраси, Зінаїди Андріяшевської, яка вишиває авторські українські рушники та серветки, Ростислава Климишина, який малює чудові картини, Людмили Люненко, що виготовляє ляльки, прикраси та світильники, Олени Новикової, яка малює жіночі портрети, Світлани Петрової, Валентини Гусак, сімейної пари Кисіль Наталії та Павла (Наталія прикрашає молоденьких дівчат бантиками з атласних стрічок в японській техніці канзаши, а Павло вишиває шкіряними стрічками по шкірі), Алли Соловйової, яка вишиває стрічками та бісером, а також Наталії Ніжнікової, яка займається клаптиковим шиттям (панно «Сонячне коло»), робить гарні, яскраві прихватки.

Тож завітайте на виставку, аби помилуватися творінням рук талановитих майстринь. Експозиція виставки діятиме протягом місяця.

Світлана Ніколаєвська,

фото авторки