«МАТИ» КИЛИМОВОЇ ЛЯЛЬКИ

Нещодавно в обласному художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна у Кропивницькому, відкрилася перша персональна виставка творів килимарства заслуженого майстра народної творчості України Олександри Пренко під назвою «Весна – кохання – життя».

На цій виставці презентується майже три десятка творів у техніці килимарства з авторського зібрання та музейних фондів: гобелени, килими та «площинні ляльки» із серій «Народи світу», «Український стрій» та «Історія людства», виконаних протягом 1994-2020 років.

Як зазначила директорка музею Віта Чернова, «своєю творчістю майстриня впроваджує традиції українського килимарства в сучасний простір. За технологічну розробку творів ужиткового мистецтва, таких як «килимова лялька» ( об’ємна та площинна), у 2005 році вона отримала свідоцтво про авторське право Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Її твори зберігаються в художньо-меморіальному музеї Олександра Осьмьоркіна. в обласних художньому та краєзнавчому музеях, а також у приватних колекціях в Україні та за її межами».

Олександра Пренко закінчила Дагестанське художнє училище імені М. Джемала в Махачкалі за фахом «художник–майстер з килимарства». До Кропивницького переїхала у 1990 році, пропагує українську культуру. Втім, у своїй творчості звертається і до кавказьких мотивів. Нині пані Олександра веде гурток «Килимарство» у центрі естетичного виховання «Росток» НВО «Мрія». Вона є членкинею Національної Спілки майстрів народного мистецтва України та координаторкою Кіровоградського обласного осередку Національної Спілки майстрів народного мистецтва України. А у 2013 році стала лауреаткою обласної премії в галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-ужиткового мистецтва імені Якова Паученка в номінації «Декоративно- ужиткове мистецтво». Олександра Пренко – учасниця обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок, фестивалів та конкурсів декоративно-ужиткового мистецтва.

Килимарство – це традиційна техніка, характерна для України та Дагестану. Проте саме пані Олександра придумала таку річ, як килимова лялька. Нині таку ляльку в Україні більше ніхто не робить.

Ткацтвом Олександра Пренко займається майже тридцять років. Скільки за цей час створила гобеленів, килимів і тканих ляльок – рахувати не береться. Як говорить сама майстриня: «Я частіше роблю ляльок, бо вони більш затребувані і такого ніде немає. І дуже радію, що приїхала саме на Кіровоградщину. Звідси я, наче з гніздечка, вилетіла на всю Україну. Це чарівне місце, якби я була в іншому місці, можливо, я б не вигадала цих ляльок».

Нині ткаля завершила нову роботу – об’ємну площинну ляльку «Дівчина з Кіровоградщини» заввишки 130 сантиметрів і виткану з найдрібнішими деталями. Лялька «Дівчина з Кіровоградщини» для жінки – особлива. За словами майстрині, вона зроблена у килимовій техніці, але її одяг притаманний саме Кіровоградщині. На її виготовлення пішло півтора місяці, бо спочатку треба було точно дізнатись який одяг носили дівчата на теренах нашої області.

Незабаром для «Дівчини з Кіровоградщини» майстриня створить пару – юнака у традиційному для регіону народному одязі. Також майстриня планує створити ще одну серію килимових ляльок – у традиційному одязі представників усіх національностей, які жили колись на Кіровоградщині.

Побачити роботи Олександри Пренко протягом найближчих двох місяців можна в художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна.

Світлана Ніколаєвська, фото авторки