ПОТРІБНІ СЛЮСАРІ ТА ШВАЧКИ

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є нагальна потреба у фахівцях слюсарних робіт та професіоналах швейної галузі.

Роботодавці області потребують 163 слюсарів для ремонтних робіт різного спрямування:

• електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (31 вакансія);

• електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій (2 вакансії);

• електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв (3 вакансії);

• слюсар аварійно-відбудовних робіт (6 вакансій);

• слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування (3 вакансії);

• слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) (4 вакансії);

• слюсар з механоскладальних робіт (4 вакансії);

• слюсар з обслуговування теплових мереж (1 вакансія);

• слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування (8 вакансії);

• слюсар з паливної апаратури (1 вакансія);

• слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (24 вакансії);

• слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування (1 вакансія);

• слюсар з ремонту рухомого складу (10 вакансій);

• слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (6 вакансій);

• слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання (1 вакансія);

• слюсар з ремонту технологічних установок (1 вакансія);

• слюсар з ремонту устаткування теплових мереж (1 вакансія);

• слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (21 вакансія);

• слюсар-інструментальник (2 вакансії);

• слюсар-ремонтник (17 вакансій);

• слюсар-сантехнік (15 вакансій).

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4723 грн) до 18010 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу досвіду роботи та розряду претендента на посаду, а також специфікою роботи підприємства.

Що ж до розподілу за районами, то у Кропивницькому районі вільними є 60 вакансій, 35 – у Знам’янському, 26 – у Маловисківському, 13 – у Долинському, 9 – у Світловодському, 7 – в Олександрійському, по 3 – у Гайворонському та Новомиргородському, по 2 вакансій у Добровеличківському та Олександрівському та по 1 вакансії у Вільшанському та Петрівському районах.

Роботодавці Кіровоградщини також потребують понад півсотні швачок –

професії швейної галузі входять до п’ятірки професій, що користуються найбільшим попитом на сучасному ринку праці. Потреба у таких фахівцях постійна і має тенденцію до зростання.

Сьогодні роботодавці області потребують 52 працівника за професією «швачка». Майстри голки та нитки потрібні у Долинському (23 вакансії), Знам’янському (1 вакансія), Кропивницькому (18 вакансій), Новоукраїнському (1 вакансія), Олександрійському (1 вакансія) та Світловодському районах (8 вакансій) Кіровоградщини.

Серед роботодавців, які потребують фахівців швейної майстерності, як великі та середні промислові підприємства, так і ательє та салони рукоділля.

Своїм підлеглим роботодавці пропонують від 4723 до 8000 гривень на місяць.

Якщо вас зацікавили запропоновані вакансії, але ви не маєте відповідної освіти, за сприяння служби зайнятості ви маєте можливість пройти профнавчання та опанувати затребувану на ринку праці професію. Для цього необхідно звернутися до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості за місцем вашого перебування.

За матеріалами відділу організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості