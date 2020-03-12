СЕСІЯ ОБЛРАДИ, ЯКА НЕ ВІДБУЛАСЯ: 44 ПИТАННЯ, А СТЕПУРА – ПРОТИ!

Тиждень тому, а саме 5 березня, в обласній раді Кіровоградщини розпочалася тридцята сесія. На порядку денному було заплановано 44 питання. Та розглянути встигли лише одне – щодо поновлення Ігоря Степури на посаді заступника голови облради. Результати голосування пану Ігорю не сподобалися, тому він разом зі своїм братом та однопартійцем Русланом Степурою за підтримки приблизно десяти невідомих людей та мегафона заблокували сесію. Засідання довелося перенести.

Перше питання порядку денного

Серед майже півсотні питань порядку денного було безліч звернень від обласних депутатів до керівництва держави і щодо медичної галузі та трудових відносин, і щодо приватизації «СхідГЗК». Також мали розглянути корегування бюджету області, стратегію розвитку регіону, умови енергосервісу тощо. Та жодне з цих питань так і не розглянули.

На початку тридцятої сесії зареєструвався 51 депутат. Також приїхали керівники місцевих рад з усієї області, присутні були керівники обласних та деяких районних відомств та адміністрацій, журналісти та представники громад.

Спочатку депутати ухвалили порядок денний, в якому, на жаль, першим питанням стояло голосування щодо рішення суду. Йдеться про рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 13 лютого 2020 року. Відповідно до нього, на розгляд депутатів було винесено питання про поновлення Ігоря Степури на посаді заступника голови Кіровоградської обласної ради з 18 вересня 2019 року. Також йому пропонувалося виплатити заробітну плату за цей період у сумі 125 тисяч гривень. Як пояснила у сесійній залі головна спеціалістка відділу кадрового забезпечення виконавчого апарату облради Наталя Ткаченко, суд визнав протиправним та скасував рішення облради від 17 вересня 2019 року про дострокове припинення повноважень заступника голови облради Ігоря Степури. На виконання резолютивної та мотивувальної частини цього рішення обласна рада підготувала власне той проект, який зазначено в питанні першому порядку денного – «про виконання рішення суду».

– Рішення набирає сили після оскарження всіма учасниками процесу. Це 30-денний термін. У нас є свої підстави, які ми і викладемо в апеляційній скарзі як учасник процесу, – зазначила Наталя Ткаченко.

Голова регламентної комісії Леонід Орлов повідомив, що ані закон про місцеве самоврядування в Україні, ані регламент Кіровоградської облради не врегульовують порядок голосування в такому випадку: таємним це голосування має бути чи відкритим.

– У зв’язку з цим я рекомендую голові облради проголосувати за процедуру – таємну чи відкриту – з цього питання, – підкреслив голова регламентної комісії.

Одразу ж взяв слово сам Ігор Степура і заявив, що слід голосувати відкрито та поіменно. Потім Руслан Степура також виступив з вимогою: вивести на екран результати голосування по фракціях.

За відкрите голосування 46 із 50 депутатів натиснули кнопку «за». І потім відкрито не ухвалили рішення про поновлення Ігоря Степури на посаді. За поновлення проголосували лише шість депутатів, стільки ж – проти, ще 12 депутатів «утрималися», а решта 26 взагалі не голосували.

Перші погрози

Цікаво, що з шести депутатів, які проголосували за ухвалення першого питання порядку денного, троє – з фракції «Свобода», двоє позафракційних депутатів та один «укропівець». При цьому в самій обласній фракції «Свобода» лише чотири депутати, з яких двоє – власне брати Степури. Чому жоден з них не заявив про конфлікт інтересів – не зрозуміло.

Та зрозуміло, що рішення облради не сподобалося власне Ігорю Станіславовичу. Тож одразу після оголошення результатів голосування брати Степури вишли на трибуну і заявили, що блокуватимуть сесію, поки депутати не ухвалять перше питання.

Закиди лунали спочатку в бік голови облради Олександра Чорноіваненка, а потім й голови облдержадміністрації Андрія Балоня. Довелося Наталії Ткаченко знову виходити до трибуни і пояснювати, що рішення суду набере чинності лише після всіх інстанцій, зокрема й апеляційних. А облрада подаватиме апеляційну скаргу. Вона зазначила, що ані голова облради, ані тим паче керівник облдержадміністрації не мають повноважень для поновлення особи на виборній посаді.

– Посада заступника голови облради належить до посад виборних, які обираються з числа депутатів. Тобто відповідним рішенням ради. Наразі до облради не надходило повідомлення про відкриття виконавчого провадження. Тож рішення прийнято не було. Тому й винесено це питання на розгляд ради. І не треба казати, що рішення суду не виконується. Для цього є апеляційна інстанція, касаційна інстанція, де сторони процесу доводять свої аргументи, – пояснила вона.

Взяла слово і очільниця відділу кадрів облради Світлана Святовець. Вона зачитала роз’яснення Вищого адміністративного суду щодо поновлення на виборній посаді:

– На посаді має право поновлювати виключно той орган, який ухвалив рішення про звільнення і виключно на підставі рішення того ж органу. Звільняти має право так само лише той орган, який на виборну посаду особу й призначив.

А Степури проти!

Та жодні аргументи, навіть цитування кодексів України так, і не були почуті братами Степурами або ж просто проігноровані. Тож вони вийшли на трибуну з мегафоном і оголосили про зрив сесії. Разом із ними до президії піднялися ще з десяток невідомих з плакатами в руках, написи на яких були надруковані в одному стилі. На деяких плакатах були заклики «Не закривай лікарню», але про яку саме лікарню йдеться і який стосунок це має до поновлення на посаді Ігоря Степури – не зрозуміло. Загадкою залишився й посил плакату «Зберігай та примножуй майно громади».

Особливо цинічно виглядав при цьому напис на одному з плакатів «Не порушуй закон». Адже ні закони про місцеве самоврядування, ні право на апеляцію Степурами прийнято до уваги не було. Це в той же час, як сам Ігор Степура перед сесією на свій сторінці у Фейсбуці, повідомляючи про рішення суду першої інстанції, зазначив: «Звісно, попереду на мене ще чекає апеляція, яку неодмінно подаватимуть». І хоч їм вже почали закидати тиск на голову облради та на депутатів, що якраз законом і забороняється, Степури продовжили свій шантаж.

Брати-«свободівці» багато говорили в мегафон про Конституцію (хоча вона не має стосунку до ситуації і точно не гарантує Степурі поновлення на посаді), були пафосні промови щодо загиблих з Небесної сотні, щодо Революції гідності (які також не стосуються тих 125 тисяч, які Степура вимагає повернути за той час, коли не був заступником голови облради).

При цьому Степури порівнювали у своїх висловлюваннях не-ухвалення поновлення свободівця на посаді із голосуванням нардепів за диктаторські закони 16 лютого 2014 року. Говорили багато – близько двох годин. При цьому кожного разу, коли хтось із депутатів намагався щось сказати у відповідь – свободівці вмикали в гучномовець сирени.

А сесію зірвали

Депутати облради, журналісти, голови громад, виконавчої влади та місцевого самоврядування так і не змогли вплинути на братів-депутатів. Водночас і повторного голосування за перше питання порядку денного ніхто не запропонував. Тож через дві години бенефісу «свободівців» Олександр Чорноіваненко оголосив перерву у сесійному засіданні і запросив на нараду голів фракцій. Та після перерви засідання так і не продовжилося: оголосили, що сесію перенесли, скоріш за все на тиждень.

Як звільнили Ігоря Степуру

Народословці відвідують чи не кожне засідання обласної ради як цього, так і попередніх скликань. І майже на кожному засіданні цього скликання по декілька разів Ігор та Руслан Степури беруть слово. Іноді їхні виступи дійсно стосувалися суті питання та були аргументованими. Та часто спічі або не мали нічого спільного з предметом обговорення, або давали зрозуміти, що брати просто не бували на засіданнях депутатських комісій. За суб’єктивним враженням, Степури часто під час засідань «імітували бурну діяльність», яка насправді не несла ніякої результативності.

Та яке би не складалося враження у журналістів, але факти – то вперта річ.

До повноважень депутатського корпусу входить і ухвалення чергового підвищення рангу держслужбовця, і премії для осіб на виборних посадах. Тобто депутатський корпус обласної ради, як і інші депутати місцевого самоврядування, коштів за депутатство не отримують. Зарплату та доплату за ранг мають лише голова ради та його чи її заступники, які обираються депутатами шляхом голосування з числа обранців їхнього ж скликання. Зазвичай питання преміювання та підвищення рангу голосують без обговорень, адже їхня послідовність та грошовий еквівалент визначаються багатьма нормами і є стандартними.

Та щодо Ігоря Степури, то йому якраз депутати ще до звільнення з посади не ухвалили присвоєння чергового рангу.

Вже у вересні 2019 року на початку 26-ої сесії Кіровоградської обласної ради депутати підтримали звільнення з посади заступника голови облради Ігоря Степури. Спочатку питання внесення до порядку денного відповідного звернення з формулюванням «у зв’язку із незадовільним виконанням функціональних обов’язків» підтримав 31 депутат. Надалі шляхом таємного голосування за кадрове питання проголосувало 47 депутатів, проти – сім. Відповідно рішення було ухвалено.

У свою чергу Ігор Степура зауважив, що рішення про звільнення з виборчої посади начебто не має вноситися в порядок денний з голосу.

Так це чи ні, але ставлення колег до колишнього заступника голови облради зрозуміле. Як і його – до колег-депутатів та власне важливості рішень сесії для області також.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ