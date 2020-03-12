СПРАВА “МММ” ЖИВЕ!

Здавалося б, ця штука відома ще з початку дев’яностих. Скільки тоді було усіляких фінансових пірамід, безліч просто! Починаючи з російських філіалів горезвісного АО “МММ”, “Українського дому селенга” як філії “Російського дому селенга” та інших. До речі, досі більшість вкладників цих контор не знають, що таке чи хто такий той “селенг”. Наші не відставали.

Шляхетним промислом віджиму бабла у лохів займалися десятки наших, українських фірм – “Меркурій”, “Алькор”, “Оберіг”, “Омета-Інстер”, “Гермес-фінанс”, “Якір-траст” та ще багато подібних. За оцінками деяких експертів, загалом наші земляки віддали до контор типу “Рога і копита” більше двох мільярдів (!) доларів (де тільки вони їх брали?). А як тут втриматись, коли лише “Меркурій” обіцяв 8000 відсотків (це не помилка, саме 8 тисяч, тоді була страшенна інфляція) річних?!

Одна з таких контор,”Саламандра”, проіснувала навіть до 1997 року, хоча всі розумні засновники інших лохотронів закрилися ще в 94-му та звалили на далекі острови. Вона обіцяла 429 відсотків річних за вкладами!

Геть не здивувало, коли до влади у так званій ДНР прийшов хлоп із прізвищем Пушилін – керував “МММ” на Донбасі свого часу.

Знався також із людиною з білоруського Мінська, той дійсно на початку існування “МММ” чимало заробив, їздив до Москви купувати ті папірці від Мавроді і все знову вкладав в “акції”. Коли контора збанкрутувала, він втратив так багато, що поліз у зашморг…

Бажання на дурняк збагатитися нікуди не зникло. Наші люди і зараз несуть гроші до сумнівних ділків, які обіцяють золоті гори просто так, ні за що. Зараз найбільш “модною” є одна ювелірна фірма з міста Ладижин у Вінниькій області (воно менше за нашу Знам’янку). Вкладаєте туди гроші, вони ніби під заставу ювелірних виробів, заохочуєте знайомих зробити те саме, отримуючи відсоток за залучення до системи. Наразі все працює, гроші виплачують. Як довго це буде працювати? Дай боже, аби завжди. І ні в кого з вкладників не виникає підозри – як може українське підприємство в сучасних умовах платити 400 відсотків річних прибутку та ще й дарувати клієнтам прикраси? Скінчиться все, скоріше за все, одним – мітингами під будівлями Офісу президента та Кабінету міністрів. Якщо ні – честь та хвала людям, які все це вигадали.

Вперше про піраміди дізнався ще за Радянського Союзу. Багато друзяк гралися в це – щось вкладаєш, потім заохочуєш знайомих, аби вони вклалися, чим більше, тим вигідніше. Пам’ятаю, що тоді багато друзів перестали бути друзями, тому що втратили гроші на цій справі. Навіть не згадаю, як це все звалося, участі не брав.

А скільки було подібного навіть після краху “МММ”! У Києві між іншим працював такий собі Фонд імені Юрія Дєточкіна, мільйони збирав! А потім з’явилася контора “Кінгз Кепітал”, якою керував один кумедний американець, а за фірму агітували тодішній міський голова Києва Черновецький та чорношкірий пастор популярної секти Сандей Аделаджа. Засновник контори Роберт Флетчер шість років просидів в українському СІЗО, потім його відпустили під заставу в мільйон гривень. Аделаджу довго не випускали з України, він мешкав у своєму розкішному обійсті в Ірпені. Потім дали йому волю, де він зараз, невідомо. Сім з половиною років провела у в’язниці українська помічниця Флетчера. Найдивніше, що до суду на дії Флетчера та Аделаджи подало позови усього кілька десятків людей, хоча постраждалих було десятки тисяч. Пожаліли, мабуть, бідного хлопця з Нігерії.

Чи будуть нові піраміди? Аякже! Пересічний українець, незважаючи на віковий досвід пращурів, досі вірить, що гроші можуть з’явитися просто так, без докладання зусиль, не з праці, а з неба, з землі, з доброї волі засновників мутних фірм. Так вже ми влаштовані…

Геннадій РИБЧЕНКОВ