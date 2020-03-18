АБОНВІДДІЛИ, ПЕНСІЙНИЙ ФОНД, ПОДАТКОВА – ЯК ЗВ’ЯЗАТИСЬ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

На період карантину низка офіційних закладів бюджетної сфери Кіровоградщини переходить на дистанційний режим роботи. Тут радять не приходити до спеціалістів особисто, а скористатися альтернативними способами зв’язку з потрібними службами.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

З метою мінімізації ризиків поширення коронавірусу COVID-19 тут нагадують про можливість отримання пенсійних послуг дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (www.portal.pfu.gov.ua).

Як зареєструватися на вебпорталі? Вхід до кабінету застрахованої особи та страхувальника в режимі онлайн здійснюється за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП). При цьому довідки формуються Пенсійним фондом України в електронному вигляді з використанням перевірочних кодів (цифрового та QR) та не потребують підпису спеціаліста Пенсійного фонду України.

Консультацію з будь-якого питання можна отримати, звернувшись за телефонами «гарячих» ліній Фонду в області. «Гаряча» лінія головного управління: (0522) 33-04-41.

З графіком роботи «гарячих» ліній в районних центрах можна ознайомитися на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України за посиланням: www.pfu.gov.ua в розділі «Контакти».

Довідково:

Перелік пенсійних послуг, які можна отримати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:

– інформацію про умови, порядок призначення (перерахунок) та виплату пенсії;

– подати заяву про призначення (перерахунок) пенсії;

– замовити паперове чи електроне пенсійне посвідчення;

– отримати інформацію про заробітну плату (довідку ОК-5, ОК-7);

– отримати довідку про страховий стаж (додаток 9);

– переглянути дані з пенсійної справи;

– отримати довідку про доходи пенсіонера;

– сформувати запит на отримання документів.

ПОДАТКОВА

У зв’язку зі спалахом та розповсюдженням коронавірусу COVID-19 та попередженням інфікування і поширення вірусних інфекцій Кропивницьке управління ГУ ДПС у Кіровоградській області звертається з проханням зменшити надходження паперових документів та користуватись засобами електронного зв’язку, а саме Електронним кабінетом.

За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою:http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом платника слід звернутись до служби підтримки за телефоном 0800501007 (напрямок 0) або за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua/help/.

ВОДОКАНАЛ

У зв’язку із карантинними обмеженнями в країні ОКВП «Дніпро-Кіровоград» просить жителів Кіровоградщини передати показники онлайн або телефоном.

– У зв’язку із впровадженням обмеження на проведення масових заходів з метою мінімізації ризиків поширення коронавірусу COVID-19 та беручи до уваги напружену ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ, звертаємось до вас з проханням обмежити відвідування структурних підрозділів ОКВП “Дніпро-Кіровоград” без нагальної потреби,- повідомили у підприємстві.

Показники приладів обліку можна передати:

– в особистому кабінеті споживача;

– зателефонувавши до кол-центру за номерами:

– зі стаціонарного телефону (0522) 368-368;

– з мобільного (050) 488-86-91, (050) 488-86-92, (050) 424-65-00, (067) 414-41-74.

– внести через мобільний додаток для смартфону;

– за допомогою Viber боту.

– Якщо ви маєте ознаки застуди, але вам украй необхідно прийти до нас, будь ласка, використовуйте медичну маску,- йдеться у відповідному повідомленні.

ОБЛЕНЕРГО

У зв’язку із карантинними обмеженнями в країні Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія пропонує споживачам розраховуватися за послуги електроенергії онлайн.

Як повідомила на своїй фейсбук-сторінці ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК», робота із побутовими споживачами (населенням) буде проводитись дистанційно.

Для отримання необхідної інформації можна скористатися послугами кол-центру компанії (0-800-501-148 – безкоштовно на території України; 15-70 – для мешканців Кропивницького; (0522) 35-68-51 – згідно з діючими тарифами міського та міжміського зв’язку; 050-488-80-63 – безкоштовно в мережі Vodafone; 067-521-15-70 – безкоштовно в мережі Київстар) або через сторінку у Facebook.

Для оплати за спожиту електроенергію пропонують такі способи:

– оплата у відділеннях банків та АТ «Укрпошта» (вказавши особовий рахунок або адресу);

– через інтернет за наявності платіжної картки Visa або MasterCard за допомогою сервісів Приват24, EasyPay, Portmone.com або інтернет-банкінгу, в якому обслуговуєтеся;

– через мережу платіжних терміналів ПАТ “Ощадбанк”, ПАТ “Приватбанк”, АТ “Перший інвестиційний банк” тощо.

За усіх вищезазначених способів можна розраховуватися без наявності паперового рахунку.

МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА

З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та відповідно до затверджених Урядом заходів, підрозділи Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області буде переведено на максимальне використання засобів дистанційного запису до електронної черги – за допомогою попереднього запису на офіційному веб-сайті ДМС.

Водночас з метою попередження поширення в Україні COVID-19 Міграційна служба області закликає усіх своїх відвідувачів – і громадян України, і іноземців та осіб без громадянства – утриматися від відвідування підрозділів УДМС без нагальної потреби! Особливо, якщо проблему, з якою ви збираєтеся звернутися до підрозділу Міграційної служби, можливо вирішити дистанційно.

У міграційній службі наголошують: якщо ваш паспортний документ вже готовий до видачі, то звертатися до підрозділів УДМС для його отримання під час карантину не обов’язково, адже паспортні документи зберігаються у підрозділах протягом одного року.

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Через запровадження обмежувальних заходів у зав’язку із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 громадська приймальня Управління СБ України в Кіровоградській області, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова,9, тимчасово не працюватиме.

Повідомити про правопорушення, що належатьі до компетенції органів Служби безпеки України, можна за телефонами довіри УСБУ (0522) 36-13-06 та 067-567-58-44, які працюють цілодобово.

Для подачі звернень, заяв і документів можна скористатися поштою або електронною скринькою Управління usbu_kvg@ssu.gov.ua.

Усі звернення, заяви чи повідомлення будуть вчасно розглянуті, відповіді надаватиметься у межах чинного законодавства та у встановлені терміни.

ПРОКУРАТУРА

На час дії карантину в прокуратурі Кіровоградської області призупинили проведення особистого прийому громадян. Звернутися до прокуратури області можна:

– поштою (на адресу прокуратури Кіровоградської області: вул. Велика Пермська, 4, місто Кропивницький, 25006);

– за допомогою електронного звернення на електронну пошту: zvern@kir.gp.gov.ua;

– зателефонувавши на телефон «гарячої лінії»: (0522)-27-61-20.

ПОЛІЦІЯ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, з метою вжиття заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, особистий прийом керівництвом ГУНП в Кіровоградській області та відділів і відділень поліції тимчасово припинено. Громадяни можуть подати письмове звернення поштою за адресою: 25006, вул. Віктора Чміленка, 41, м. Кропивницький, або відправити на електронну скриньку: contact@kg.npu.gov.ua. у