НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРАЦЮЄ «ГАРЯЧА» ЛІНІЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ

Мешканці Кіровоградщини можуть отримати оперативну інформацію щодо запобігання поширення коронавірусу, зателефонувавши на «гарячу» телефонну лінію за номером (0522) 24-13-14.

Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося сьогодні, 17 березня, під керівництвом першого заступника голови ОДА Ігоря Кузьміна.

«Гаряча» лінія Департаменту охорони здоров’я ОДА працюватиме з 9:00 до 18:00 год. Окрім цього, при ДУ “Лабораторний центр МОЗ Украіни у Кіровоградській області” діє ще кілька “гарячих” ліній з 08:00 до 16:00 за номерами (0522) 37-32-82 та 331297. У інший час можна телефонувати на цілодобовий номер «103».

«Наразі в області немає підтверджених випадків захворювання на CОVID-19», – зауважив Олег Рибальченко.

Нагадаємо: заклади охорони здоров’я на Кіровоградщині мають 175 апаратів штучної вентиляції легень, які необхідні для лікування можливих ускладнень, викликаних COVID-19. На випадок поширення епідемії в регіоні додаткові апарати будуть закуплені за рахунок резервного фонду.