СБУ ПРО КОРОНАВІРУС: ЗБЕРІГАТИ СПОКІЙ ТА НЕ ВЕСТИСЯ НА ПРОВОКАЦІЇ

Управління СБ України в Кіровоградській області просить громадян свідомо та відповідально поставитись до обмежувальних заходів, запроваджених у країні для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 і мінімізації ризиків зараження цією хворобою.

Крім неухильного дотримання запроваджених урядом правил та рекомендацій закликаємо наших співвітчизників зберігати спокій і не піддаватись паніці. Не йдіть на провокації та не поширюйте викривлену і неперевірену інформацію щодо дійсного епідеміологічного стану в Україні.

У разі виявлення подібних маніпуляцій та інших спроб дестабілізації суспільної обстановки просимо повідомляти про такі факти представників правоохоронних органів. Це, зокрема, стосується даних щодо: готування до організації масових заворушень; грубого порушення вимог уряду щодо загального карантину; зловживань, пов`язаних із створенням штучного дефіциту медичних засобів індивідуального захисту та ліків, тощо.

У разі виявлення таких фактів просимо невідкладно звертатися на «гарячу лінію» Управління за телефонами (0522) 36-13-06 або 067-567-58-44.

Нагадуємо, що порушення громадського порядку та суспільного спокою тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Заздалегідь вдячні за Вашу пильність, допомогу та громадянську позицію!