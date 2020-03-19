КОЛИШНІЙ ДАЇШНИК МАЙЖЕ ВИКРАВ КОЛИШНЬОГО СУДДЮ (ФОТО, ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки України попередили викрадення з метою отримання викупу судді у відставці Вищого господарського суду.

За даними слідства, організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. У такий спосіб даїшник вирішив покращити своє матеріальне становище.

Виконавця для втілення злочинного задуму він підшукав у середовищі кримінальних кіл Кіровоградщини. За задумом зловмисника, його спільник мав викрасти суддю із місця приживання у столиці та насильно утримувати в одному із київських гаражів.

Сам же організатор через шантаж та залякування планував змусити дружину потерпілого – секретаря Верховного суду України заплатити 300 тисяч доларів викупу. Гроші жінка мала передати через спільника.

Правоохоронці здійснили у Києві імітацію зникнення викрадення «жертви».

Аби замести сліди та уникнути викриття організатор для ведення переговорів придбав окремі засоби зв’язку та здійснював дзвінки із Кременчука Полтавської області.

Затримали замовника викрадення на одній із автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчинення злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вказаного злочину.

Операція з викриття та затримання вимагача проводилась спільно з Головним управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, ГУ Нацполіції та прокуратурою Кіровоградської області.