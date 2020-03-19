КОЛИ ІНДЕКСУЮТЬ ПЕНСІЇ НА КІРОВОГРАДЩИНІ?

Ще за уряду Володимира Гройсмана було введено осучаснення пенсій шляхом щорічної індексації: перерахунок виплат, які були меншими лише через те, що призначалися в попередні роки. Цьогоріч 1 березня мав відбутися автоматичний перерахунок індексації – тобто вже без урахування дій уряду. Але сьогодні вже 19 березня, а пенсіонери Кіровоградщини отримують ті ж суми виплат, що і раніше. В чому причина – розбиралося «Народне слово».

Залишився один крок. Урядовий

З 2019 року в Україні проводять автоматичну індексацію пенсій: з урахуванням зростання інфляції та збільшення середньої зарплати в минулому році.

Минулоріч індексація пенсій проводилась відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №124 від 20 лютого 2019 року. Показник середньої заробітної плати в державі, який враховується для обрахування пенсії, було збільшено на 17 відсотків. Тож в березні минулого року було проіндексовано пенсії 249,3 тисячам пенсіонерів області, що на той час становило 93,8 відсотків. Тоді виплати пенсіонерам Кіровоградщини збільшилися в середньому на 272,42 грн.

Коли в минулому році розроблялася система автоматичної індексації пенсій, одним з головних її складників – автоматичність – мав запрацювати вже з 2020 року. «Для перерахунку пенсій не потрібно ухвалювати окремих рішень уряду чи парламенту. Тобто наступного разу пенсії осучаснять з 1 березня 2020 року», – йшлося в торішньому роз’ясненні ще того Кабміну.

Водночас заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області Олена Романченко пояснила, що в 2020 році органами ПФУ індексація пенсій буде проведена лише після ухвалення Кабінетом Міністрів відповідного рішення.

У Пенсійному фонді України зазначили, що перерахунок пенсій передбачений законодавством, а саме законом про обов’язкове державне пенсійне страхування. При цьому розмір, дата і порядок проведення індексації визначаються в межах бюджету Пенсійного фонду України за рішенням Кабінету міністрів. Але, як зазначили в ПФ, такого рішення Кабміну досі немає.

Так, можливо, десь у цьому році: що обіцяє уряд?

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що постановою уряду від 24 січня 2020 року (№22) було затверджено бюджет Пенсійного фонду, і в ньому закладені кошти на індексацію пенсій у поточному році. Також в міністерстві зазначили, що перерахунок пенсій у 2020 році стосуватиметься 10,4 мільйона пенсіонерів.

Зараз вже колишній, але на той час чинний прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу 2 березня повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийняте, але воно знаходиться в стані розробки. При цьому він додав, що відповідно до закону таке рішення уряд повинен ухвалити протягом року, але коли саме – поки невідомо.

Новий прем’єр-міністр Денис Шмигаль (призначений Верховною Радою ввечері 3 березня) в ефірі одного з політичних ток-шоу нещодавно зазначив, що цьогоріч уряд лише шукатиме кошти на індексацію пенсій.

– Це етичне питання перед людьми, які своїм трудовим життям заслужили свої пенсії. Ми, звичайно, будемо проводити індексацію пенсій в цьому році, для цього треба подивитися, чим ми володіємо в бюджеті, і ми це почали робити вже сьогодні, — сказав він у прямому ефірі.

Вже колишня міністриня соціальної політики Юлія Соколовська 2 березня також пообіцяла, що «цього року уряд проведе індексацію пенсій, після чого їхній розмір зросте».

– Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок. Наш уряд запланував це на вересень. В середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць, – написала вона на свій сторінці у соцмережі.

За словами Юлії Соколовської, відповідно до нової стратегії підвищення пенсій додаткове зростання виплат буде здійснюватися у кілька етапів: 2020 рік – пенсіонери у віці від 80 років (з урахуванням індексації вже в цьому році їхні пенсії в середньому зростуть на 700 гривень на місяць), далі – пенсіонери від 78 років, ще через рік – від 75 і так далі.

Юлія Соколовська була звільнена з посади міністрині разом з усім урядом Гончарука 4 березня. Щоправда, вже 12 березня її призначено заступницею керівника Офісу президента. Наразі керівником офісу президента є Андрій Єрмак, якого призначили на цю посаду 11 лютого, звільнивши попереднього керівника Андрія Богдана.

Нагадаємо: 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила міністринею соціальної політики Марину Лазебну. Вона також під час прямого ефіру 7 березня одного з політичних ток-шоу, повторюючи попередників, зазначила, що «підвищення пенсій буде здійснене протягом року, робота у цьому напрямку вже ведеться».

– Близько 11 мільйонів пенсіонерів обов’язково отримають підвищення до пенсій у цьому році. У 2017 році у пенсійному законі була вилучена норма, що індексація пенсій проводиться з 1 березня. Я думаю, що необхідно повернути відповідну норму задля того, щоб кожен пенсіонер знав, що кожного року саме з 1 березня така індексація відбуватиметься, – сказала Лазебна.

Та коли саме індексація буде проведена, наразі інформації немає. Окрім дуже примарного «цього року».

На яку суму індексують?

Перерахунок пенсій проводиться за встановленою формулою – вона збільшується на 50 відсотків від показника зростання середньої зарплати у минулому році у порівнянні з позаминулим роком плюс 50 відсотків показника інфляції у минулому році. Середня зарплата в Україні в 2019 році зросла більш ніж на 18%, ріст цін склав 4,1%.

Якщо взяти половину від кожного показника – 9 і 2 відсотка, складаємо та отримуємо 11 відсотків. Тобто на 11 відсотків. У Мінсоцполітики підтвердили, що пенсії нинішнього року мають підвищити на 11 відсотків шляхом індексації.

У 2018 році інфляція склала 9,8 відсотків, тому торішній коефіцієнт зростання пенсій був вищим.

Ірина Требунських