СЕСІЯ ОБЛРАДИ: ВІДТЕРМІНУВАННЯ МЕДРЕФОРМИ ТА П’ЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ДЛЯ ВОДОКАНАЛУ

Минулого четверга, 12 березня, продовжилася раніше перенесена тридцята сесія обласної ради. Нагадаємо, за першої спроби зібрання депутати встигли проголосувати (при цьому висловились проти) лише одне питання порядку денного – щодо поновлення Ігоря Степури на посаді заступника голови облради. Цього разу це питання також розглядалося — на щастя, вже без мегафона. Тому депутати встигли і поправки до бюджету внести, і очільника обласного онкодиспансера призначити, і не реорганізувати сім медзакладів області. А потім вже знову не поновити Степуру на посаді. Але про все це — по порядку і в подробицях в цьому матеріалі «Народного слова».

Медична галузь: більше часу!

Першим питанням порядку денного було призначення екснардепа Костянтина Яриніча генеральним директором некомерційного підприємства «Обласний клінічний онкологічний центр». Цікаво, що депутатам для цього знадобилося так багато часу: конкурс на цю посаду провели ще сім місяців тому, а саме 29 липня 2019 року. Переможцем став власне Костянтин Яриніч, який і був єдиним кандидатом на цю посаду. Тож депутати рішення ухвалили — 33 голоси «за». Раніше обов’язки генерального директора обласного клінічного онкологічного центру виконував 78-річний Володимир Яриніч – батько Костянтина Яриніча.

Далі перейшли до розгляду поправок до обласного бюджету. Під час розгляду депутати порушили питання і про фінансування санаторних закладів області. Адже працівники санаторіїв скаржаться, що фінансування передбачено лише на три місяці.

На питання щодо фінансування відповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко:

— До 1 квітня будуть укладені договори з Національною службою здоров’я України з відповідними сумами фінансування для медичних закладів. За прогнозними даними, чотири обласних заклади, а саме Староосотський санаторій, санаторій в місті Знам’янка, обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих, обласне дитяче патолого-анатомічне бюро залишаться без фінансування від НСЗУ.

На запитання, а як тоді ці заклади будуть фінансуватися, Олег Рибальченко пояснив, що наразі сподіваються на рішення щодо відтермінування другого етапу медичної реформи.

Водночас у поправках до обласного бюджету передбачалося майже п’ять мільйонів гривень на комп’ютеризацію обласної лікарні. Депутати запитали: а чи не доцільніше ці кошти приберегти – раптом на зарплати медикам не вистачатиме? На запитання відповів директор обласного департаменту фінансів Сергій Шеремет:

— На сьогодні ОДА виконала всі вимоги щодо підтримки галузі медицини на перший квартал. Дійсно, є перестороги, що після запровадження наступного етапу медреформи у другому кварталі буде брак фінансування. Арифметичний дефіцит по галузі може скласти близько 100 мільйонів гривень в обласному бюджеті. Але сьогодні ми говоримо про те, що ще залишається нерозподілений фінансовий ресурс в обласному бюджеті. Також облдержадміністрація опрацьовує той момент, що залишається нерозподілений ресурс у власне медичній галузі. Поки ми розраховуємо, що реформа буде відтермінована, і ми тоді будемо претендувати на медичну субвенцію в 100 або в 150 мільйонів гривень.

Крім того, у разі продовження терміну реформи, за словами Сергія Шеремета, є сподівання, що фінансування галузі відбуватиметься за медичною субвенцією, як і зараз.

Зрештою, депутати проголосували загалом за зміни до обласного бюджету-2020, хоч лише з третьої спроби.

Окремим рішенням розглядалася реорганізація семи закладів охорони здоров’я в області. Йдеться про об’єднання психіатричних закладів з наркологічними. Як пояснив Олег Рибальченко, такий крок пов’язаний із виключенням їх із переліку номенклатури закладів. Тож, аби вони продовжили існувати, запропоновано ці заклади юридично об’єднати з психіатричними. Йдеться про Олександрійський наркологічний диспансер, який пропонували об’єднати з Олександрійською психіатричною лікарнею, а також обласний наркологічний диспансер з обласною клінічною психіатричною лікарнею за умови забезпечення продовження дії трудових договорів з працівниками цих комунальних некомерційних підприємств.

— Лікарі наркологи є лікарями-психіатрами, тож таке об’єднання є доцільним і логічним. Запропоновано рішення об’єднати два наркологічні заклади разом із психіатричним закладом в одну юридичну особу: обласну психіатричну лікарню. Але при цьому лишаються всі на своїх місцях з доступністю медичної допомоги безпосередньо в Олександрії, — пояснив Рибальченко.

І хоч таке рішення було ухвалене на двох попередніх комісіях, під час самого засідання сесії рішення про реорганізацію закладів так і не набрало необхідну кількість голосів.

Водночас окремим рішенням депутати облради ухвалили звернення до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо відтермінування впровадження медичної реформи в закладах охорони здоров’я області вторинного та третинного рівнів.

А водоканалу все мало

Також у змінах до обласного бюджету зазначалася й підтримка місцевого ОКВП «Дніпро-Кіровоград» у розмірі понад п’ять мільйонів гривень з обласного бюджету.

Нагадаємо: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, ухвалила нові тарифи на воду в Кіровоградській області 24 червня 2019 року. При цьому до тарифу закладено частину суми, яка передбачена для погашення кредиту, який ОКВП взяло у Світовому банку для оновлення потужностей. Загалом підприємство отримало позику на 44,4 мільйони доларів. При цьому тариф на водопостачання та водовідведення на Кіровоградщині наразі є найвищим серед інших областей в Україні і складає в сумі за ці дві послуги понад 37 грн/кубометр.

І навіть за такої обставини директор «Дніпро-Кіровоград» Роман Ілик вважає, що тариф начебто потрібно було підіймати ще раніше, а через «пізнє» затвердження нових тарифів «підприємство працювало у збиток» та ще й не погашало взятий раніше кредит.

— Ми просили 11,2 мільйона гривень (з обласного бюджету – прим. авт.), але ми розуміємо, що таких коштів в бюджеті на знайдуть. Тому якщо буде надана підтримка в п’ять мільйонів гривень, то ми також будемо вдячні.

Тарифи на 2020 рік, які НКРЕКП встановила на початку лютого, Роман Ілик назвав «економічно обґрунтованими» і запевнив, що вони враховують «всі необхідні видатки на 2020 рік».

Підтримку обласному водоканалу депутати ухвалили – разом з іншими поправками до обласного бюджету.

Натиску «свободівців» не витримали двері

На початку сесії головуючий Олександр Чорноіваненко повідомив, що з Міністерства юстиції надійшов лист з роз’ясненням рішення суду щодо поновлення Ігоря Степури на посаді заступника голови облради.

Вже після розгляду другого питання колишній заступник голови облради, депутат обласної фракції «Свобода» Ігор Степура підійшов до Олександра Чорноіваненка та заявив, що його брата не пускають до сесійної зали.

Нагадаємо: минуле засідання ради 5 березня Ігор Степура разом зі своїм братом та однопартійцем Русланом Степурою зірвали, вмикаючи мегафон та сирени. Вони вимагали від депутатів облради поновити Ігоря Степуру на посаді заступника та ухвалити рішення про повернення йому середньої зарплати за пропущенні дні з моменту звільнення — в сумі 125 тисяч гривень. Вимоги спиралися на рішення адміністративного суду. Водночас до аргументів про те, що відновлювати на виборній посаді має право лише той орган, що спочатку призначив (депутати облради в даному випадку), та що рішення першої інстанції буде оскаржено в апеляційному суді, Степури так і не прислухалися. Вони не давали виступити іншим депутатам та безперервно говорили у мегафон близько двох годин поспіль, аж поки в засіданні не оголосили перерву, після якої повідомили про перенесення засідання на 12 березня.

Цього разу Ігор Степура також намагався пройти до сесійної зали із мегафоном. Та охоронці разом із представниками Нацгвардії на першому поверсі будівлі облради та ОДА пояснили, що з мегафоном депутата пропустити не можуть. Тож Ігор Степура намагався разом з декількома поплічниками та братом-однопартійцем Русланом прорватися. На заваді їм стали нацгвардійці, зчинилася штовханина. Зрештою дерев’яні двері не витримали натиску «свободівців» та зламалися. Щоправда, пронести мегафон та вдруге зірвати сесію депутатам все одно не вдалося.

Водночас Руслан Степура під час сесії заявив, що Олександр Чорноіваненко отримав від Державної виконавчої служби лист про відкриття кримінального провадження щодо невиконання рішення суду про поновлення заступника голови облради Ігоря Степури на посаді.

Та ані виламані двері, ані зірвана попередня сесія не допомогли Ігорю Степурі вмовити депутатів повернути йому посаду – рішення знову не було ухвалено.

Кнопкодаве, вийди геть!

Один із депутатів Кіровоградської обласної ради на сесійному засіданні 12 березня проголосував за свого колегу. Про це заявляють журналісти CBN, спираючись на відеодокази. Так, депутат Анатолій Кожемяченко із фракції «Опозиційна платформа – За життя» проголосував за свого колегу по фракції Анатолія Дичка, який на той момент був відсутній у сесійні залі. Обидва обранці – з Олександрії. «Кнопкодавив» депутат під час голосування за внесення змін до бюджету.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ