«СПЛАВИ – ТО НЕЙМОВІРНІ ВІДЧУТТЯ!»

Днями до Кропивницького завітав один з засновників водного туризму на теренах нашого регіону Андрій Романчук. Нині він мешкає у столиці, де активно пропагує водний туризм водоймами столиці з відвідуванням островів, плавнів та цікавих пам’яток.

– Внутрішній туризм нині набуває активного розвитку, – зазначив на початку розмови Андрій, – деякі країни через певні обставини стають складними для відвідування саме в цьому напрямку. А от можливість дізнатись, що є на відстані від твого будинку в радіусі 20 – 25 кілометрів, є у кожного, і це не вимагає багато вільного часу. Мене завжди приваблювали водойми та їхні береги – адже люди природньо близькі до води, й почути, наприклад, як дзюрчить струмок, доволі приємно. А сплави – то є взагалі неймовірні відчуття!

Ідея заснувати «Тойвоклуб» (Toyvoclub) спала на думку Андрієві Романчуку в 2013 році під час сплаву Дністром. А вже наступного року він разом з братами Євгеном та Дмитром Савранськими здійснили перший сплав клубу водами річки Синюха на Східному Поділлі. Нині сплави «Тойвоклубу» – це поєднання активного відпочинку і пізнання екосистем, вивчення історії місцевості і проблем екології річок. Зокрема, минулого року Андрій та його однодумці зо три десятки разів робили одноденні мандрівки акваторією Києва.

– За чотири проведених сезони ми розробили для туристів 15 маршрутів Дніпром, Дністром, Південним Бугом, Збручем, Серетом, Синюхою та Чорним Черемошем, – продовжує Андрій Романчук. – Але не збираємось спинятись на досягнутому, й у кожному сезоні в нашому каталозі сплавів з’являтимуться нові маршрути. В мріях, звісно, мандри й річками світу.

Також під час сплавів я почав вивчати природу річок і щоразу дізнаюсь багато цікавого,чим не уникаю можливості поділитися з учасниками подорожей.

Втім, основною ідеєю відвідування нашого міста, крім особистих справ (свого часу він дев’ять років прожив у тоді ще Кіровограді), стала пропозиція започаткувати такі мандрівки й на теренах міста й області. Головне при цьому, на його думку, фанатизм, наявність команди однодумців, відповідне спорядження та постійний розвиток.

– Ми не визнаємо «конвеєрних сплавів» і «конвеєрного» ставлення до мандрів. Наші туристи – це передусім наші друзі і люди, близькі нам по духу. Але водночас ми за те, аби сплави були максимально комфортними, щоб команда наших туристів могла більше насолодитись єднанням з природою, а не перейматись побутовими подорожніми проблемами. Ми хочемо, щоб вони більше побачили, почули і зрозуміли сенси тих річок і місцевостей, якими мандрують.

Звичайно, акваторії Кропивницького значно менші за акваторії Києва. Проте, якщо у людини з’явиться подібне хобі (а перш за все це має бути саме хобі), вона матиме шанси на успіх.

Під час розповіді Андрій Романчук поділився створеними ним та його клубом водними маршрутами столиці. Найкращими, на його думку, є сплав довкола Труханового острова, «Київське Дискавері» озерами Осокорків та річкою Підбірна, сплав довкола острова Муромець, «сплав Данді Крокодила» плавнями Жукового острова. Вони проводяться у березні – квітні та є так званими «лайтовими». Головною метою є пропозиція всім зацікавленим перевірити себе, свої бажання та можливості.

Більш тривалим є сплав «Острови, мости й каяки», що додається у травні до вищеназваних. Протягом літа – осені, аж до кінця жовтня, відбуваються усі ці сплави, проте жоден з них не схожий на інший. Адже одна справа – працювати злагодженою командою, а геть інша – подорожувати за наявності певної кількості новачків. І хоча сплави максимально безпечні, а маршрути узгоджені з місцевою владою та водною поліцією, без курйозів не обходиться.

– Взяти участь у наших сплавах доволі просто, – запевняє Андрій. – Приїхали ви, наприклад погостювати до друзів чи родичів та хочете їх і себе здивувати. Зв’язуєтесь з нами – і працюємо. Головне – мати змінний одяг та взуття, які не шкода намочити – всяке буває. Також «Тойвоклуб» проводить чотириденні, п’ятиденні і семиденні сплави Дністром, на які ми запрошуємо всіх зацікавлених. А якщо ви хочете індивідуальну мандрівку для вас, ваших колег і друзів, то звертайтесь – ми запропонуємо вам десятки найкращих варіантів.

За довгий час відсутності Андрія в Кропивницькому та області ситуація з водним туризмом значно змінилася. По-перше, оновлена матеріальна база обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (КЗ «КОЦТКЕУМ») нині забезпечена різними плавзасобами – від одномісних каяків до трьох-чотиримісних вітрильників. Створені й практично відпрацьовані водні маршрути різних рівнів складності Інгулом, Інгульцем, Синюхою та Південним Бугом. Ми є єдиним регіоном України, де діти та юнацтво навчаються водному туризму. Тож звертайтесь до Центру туризму у Кропивницькому та його філії у Світловодську. А що ж робити дорослим?

– Як варіант, звернутись до мене, – усміхається Андрій. – Звісно, ми не зможемо навчити володінню всіма плавзасобами, бо спеціалізуємось лише на каяках. Вважаємо їх найпрохіднішим засобом у плавнях, вузьких річках та найлегшим за масою – бо іноді доводиться вивантажуватись та переносити все через перешкоду. Тож звертайтесь за телефонами: +38 066 381 94 85, +38 067 174 90 58. Пишіть на електронну пошту: roman_krd@ukr.net, або на мій фейсбук-месенджер: https://www.facebook.com/a.romanchuk86

Обирайте собі мандрівки і подорожуйте з радістю – вперед до незвіданих ландшафтів.

Максим Гуцалюк, фото зі сторінки Андрія Романчука та сайту КЗ «КОЦТКЕУМ»