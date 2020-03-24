ПОДАТКІВЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗМІНИЛИ ГРАФІК РОБОТИ НА ЧАС КАРАНТИНУ

На період карантину режим роботи Центрів обслуговування платників податків змінюється.

Вони працюватимуть з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. із технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хвилин (крім ЦОП Кропивницької ДПІ Кропивницького управління Головного управління ДПС у Кіровоградській області).

Для ЦОП Кропивницької ДПІ Кропивницького управління Головного управління ДПС у Кіровоградській області режим роботи наступний: з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., з обідньою перервою з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10 – 15 хвилин. Субота, неділя – вихідний.

У зв’язку зі спалахом та розповсюдженням коронавірусу СОVID-19 та попередженням інфікування і поширення вірусних інфекцій Головне управління ДПС у Кіровоградській області наполегливо рекомендує платникам утриматися від відвідування центрів обслуговування платників без нагальної потреби! Особливо, якщо проблему, з якою ви збираєтеся звернутися до ЦОП, можливо вирішити дистанційно (он-лайн або поштою).

За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http :// cabinet . tax . gov . ua , а також через офіційний вебпортал ДПС.

Засобами Електронного кабінету також надано можливість подати заяви для отримання адміністративних послуг, зокрема:

картки платника податків; відмітки у паспорті громадянина України (у формі книжечки) про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

реєстрації реєстратора розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок,

включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій, внесення змін до цього Реєстру, витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

За допомогою Електронного кабінету можливо отримати результати надання адміністративних послуг, зокрема:

довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

копії реєстраційних посвідчень реєстраторів розрахункових операцій направляються на адресу електронної пошти заявника (оригінал можна буде отримати після закінчення карантину).

Працівники Контакт-центру ДПС України, які надають інформацію платникам податків з питань стану обробки електронної звітності та інших електронних сервісів за номером телефону 0800-501-007 (напрямок 0), будуть працювати на період карантину з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в черговому режимі.

У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом платника слід звернутись до служби підтримки за телефоном 0800501007 (напрямок 0) або за посиланням http :// cabinet . tax . gov . ua / help /.

Головне управління ДПС у Кіровоградській області