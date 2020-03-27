КАРНАВАЛ ІЗ МАСКАМИ

Цей простенький предмет медичного призначення несподівано став найбажанішим крамом для десятків тисяч людей, справжньою мрією та ледь не останньою надією. Але…

По-перше, ніде в продажу масок давно немає, однак на вулицях в масці – кожен другий. Мабуть, люди власноруч їх шиють, чи по знайомству роздобувають, чи з роботи тягнуть – на наших уранових шахтах та кар’єрах завжди кожному підземному працівнику на зміну видають два респіратори типу «Пелюстка», а це по суті та сама маска.

У Києві злодії оригінально «кинули» підприємця. Замовили йому 100 тисяч масок (він саме ними гендлював), а коли той привіз замовлення у визначене місце, його… побили і забрали маски. Вже навіть гроші злодіям не треба, маски давай!

Новина прийшла з обласної державної адміністрації: «На Кіровоградщині дві швейні фабрики – «Україна» та «Мрія» – займаються виготовленням масок для організованих колективів під замовлення. Швейні підприємства отримали контакти постачальників матеріалів, щоб налагодити процес пошиття захисних масок». Вчитайтеся уважно! Підприємства отримали від держави не матеріали для виробництва, а контакти постачальників!

На знімку: пасажир літака рейсу Неаполь — Київ, який використав замість маски… жіночу прокладку. Фото опублікувала на своїй сторінці у Facebook журналістка Ольга Клюєва.

Пам’ятаєте, коли почалася вся ця коронавірусна історія? Та ще минулого року! А в нас здогадалися лише через три місяці почати шити маски,.. Та міністерству ще з часів пташиного та свинячого грипу (а це було 11 років тому), з перших повідомлень про пандемію, потрібно було налагодити ситуацію з масками, неважливо, хто працював – Уляна чи Зоряна.

До речі, самі підприємці могли б напружитись своєчасно. Та ж фабрика «Україна» шиє все на світі, від військової форми до крісел-мішків. Не гірше працює і «Мрія», шиє одяг від самого Андре Тана. Мабуть, причина в тому, що для цих професіоналів маски – надто просто, та й додана вартість невелика. Хто ж ще кілька місяців тому міг подумати, що копійчаний шматочок ганчірки з мотузочками (насправді це і є маска) буде коштувати більше долара – до трьох доларів в Інтернеті зараз продають маски. В Інтернеті дуже багато пропозицій і масок по 299 гривень. Багаторазові, звісно, симпатичні, для дівчаток додано гламурності…

Багатьом з тих, хто зобов’язаний носити маски, вони відверто муляють. За нагоди і водії, і продавці цю амуніцію зсувають донизу. І я їх розумію – вкрай важко цілу робочу зміну провести в «наморднику», а у декого ці зміни тривають по дванадцять годин.

Наступної зими, сумнівів немає, аптеки і магазини будуть завалені тонами масок. А коронавірусу вже не буде існувати (як було з пташиним та свинячим грипами); або вчені вигадають ліки чи вакцини, вони пройдуть випробування, а китайці зроблять їх вкрай дешевими і завалять ними увесь світ.

А може бути інша історія. Як у Японії. Там вже багато десятиліть взимку чи не кожен другий ходить у масці. Знаєте, чим вони це пояснюють? Перестраховка. На всяк випадок. Адже взимку імунітет ослаблений, а в Японії захворіти – трагедія: звільняють з роботи дуже швидко, а треба годувати дітей, платити кредит на житло, за освіту дітей тощо. Тому й носять маски, аби випадково щось не підхопити, особливо, коли ти живеш та працюєш у місті, де живе 14 мільйонів людей, як у Токіо, і заразитися легко. Ну, а чого, розумно. Чи приживеться в нас після коронавірусу ця звичка, невідомо, а було б непогано. З урахуванням навіть того, скільки в нас хворих на туберкульоз…

Геннадій РИБЧЕНКОВ