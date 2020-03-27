КРОПИВНИЦЬКИМ ТЕАТРАМ ПОТРІБЕН ДЕСЯТОК ПРАЦІВНИКІВ

З нагоди Міжнародного дня театру (27 березня) Кіровоградський обласний центр зайнятості анонсує перелік вакансій працівників театру на ринку праці Кіровоградщини.

Комунальний заклад «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» налічує 1 вакантну посаду – звукооператора.

Комунальний заклад «Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Л. Кропивницького» оголошує конкурс на заміщення 9 вакантних посад художньо-артистичного персоналу.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про культуру» формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу закладів культури здійснюється на конкурсній основі та відповідно до Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури.

Наразі театру корифеїв потрібні:

Актор;

Концертмейстер;

Режисер-постановник;

Завідувач трупи;

Машиніст сцени;

Майстер (2 вакансії);

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.);

Інструктор з протипожежної безпеки.

Своїм працівникам роботодавці готові платити від 4723 до 7 063 гривень.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.