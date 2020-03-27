У ЦЕНТРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ МІСЬКОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО ЗМІНИЛИСЯ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

Від сьогоднішнього дня, 26 березня, у міській раді Кропивницького розпочалися роботи з підключення телефонів виконавчих органів до нової автоматизованої телефонної станції. Відповідні роботи проходитимуть і в департаменті надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницький.

Наразі телефонні лінії ЦНАПу працюють.

Загальну інформацію про режим роботи ЦНАПУ, відділів, управлінь, а також іншу довідкову інформацію можна отримати за тел: 22-86-39.

Адміністративні послуги – тел: 35-61-60, 35-61-64 (попередній запис про надання адміністративних послуг).

Реєстрація місця проживання особи – тел: 35-83-97 (послуга надається особисто за попереднім записом).

Реєстрація речових прав на нерухоме майно – тел: 35-83-79 (послуги надаються особисто за попереднім записом).

Реєстрація юридичних, фізичних осіб-підприємців – тел. 35-83-85 (послуги надаються особисто за попереднім записом).

Наголошуємо, що під час попереднього запису за вказаними номерами телефонів, заявник буде поінформований про дату та час його прийому працівником Центру.

Також повідомляємо, що адміністративні послуги можна отримати, направивши поштою повний пакет документів за адресою вул. Велика Перспективна, 41, ЦНАП, 25006,м. Кропивницький (за винятком реєстрації місця проживання особи, реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців).

Нагадуємо, що у зв’язку із запровадженням карантинних заходів в ЦНАПі міської ради Кропивницького змінено режим роботи. Прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом за вказаними номерами телефонів.