ХТО І НАВІЩО ЗБИВАЄ З ПАНТЕЛИКУ МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ: ФЕЙКИ ПРО КОРОНАВІРУС

Наразі коронавірус виявлено у дев’яти областях України. Кіровоградщини, на щастя, серед них немає. Водночас серед мешканців області ширяться чутки, що начебто коронавірус COVID-19 вже є на території регіону, просто його не перевіряють, щоб «статистику не псувати». Чи так це насправді, скільки і яких тестів на Кіровоградщині є в наявності та кому і навіщо потрібно розповсюджувати фейки – розбиралося «Народне слово».

Фейк перший: нікого на Кіровоградщині не тестували!

Тести на новий коронавірус почали доправляти в Україну ще в лютому. Спочатку їх завезли до Києва. Лікарі діяли за таким принципом: при схожих на коронавірусну інфекцію симптомах людину тестували на всі інші види вірусних захворювань. Якщо тести виявляли негативний результат – зразок аналізів надсилали до Києва, де власне перевіряли на новий коронавірус.

Саме такий порядок рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я. Тому методика та алгоритми діагностування коронавірусу на Кіровоградщині не відрізняється ані від інших регіонів України, ані від алгоритмів в інших країнах.

При цьому лікування не зупинялося: специфічного лікування або вакцини від COVID-19 поки немає. Точніше, вакцина розроблена, і вже в США є добровольці, що готові пройти тестування на собі, але задля підтвердження її дієвості потрібен ще не один місяць.

Фейк другий: то тести не ті!

Тести, за допомогою яких виявляють коронавірус, поділяються на два види. Це експрес-тести і тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Експрес-тести визначають наявність антитіл до віруса у крові, а не власне присутність віруса. Цей метод вважається не дуже точним, оскільки антитіла наш організм починає виробляти не з першого дня інфікування, а в її розпал – у випадку COVID-19 це приблизно 5-7 день. Результат тесту стає відомий вже за 15 хвилин, перевіритись можна в будь-якому медзакладі.

А от метод ПЛР точніший, оскільки фіксує присутність самого віруса (його ДНК чи РНК, які є носіями генетичної інформації). Метод складніший, але дозволяє виявити вірус навіть якщо у пробі знаходиться лише одна-єдина молекула його геному.

Справді, спочатку Кіровоградщина мала у розпорядженні лише експрес-тести. І тому проводили тестування тим, у кого були очевидні симптоми і для кого цей тест був би в такому випадку показовий. 23 березня в Україну з Китаю привезли тести вищезгаданих двох видів. Очільник Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Балонь повідомив, що вже наступного дня Кіровоградщина отримала і експрес-тести, і ПЛР.

– Кіровоградщина вже отримала перший транш ПЛР-тестів, які будуть використовуватись у вірусологічній лабораторії обласного лабораторного центру для діагностики COVID-19, – зазначив голова ОДА.

Тож вже й на Кіровоградщині без направлень до інших лабораторій зможуть робити точні тести на коронавірус. Медики, як і чиновники, зацікавлені в точності діагностики: легше ізолювати декількох людей з власне коронавірусом, ніж всіх людей з пневмонією.

Найближчими днями Кіровоградщина очікує додаткові поставки тест-систем і засобів індивідуального захисту для медиків. Йдеться про маски, респіратори та спеціальні комбінезони.

Фейк третій: лікарні переповнені, всі мруть від пневмонії

В українських сегментах соцмереж загалом та в місцевих зокрема час від часу з’являлися повідомлення, що начебто лікарні переповнені хворими, що «ніхто не проводить тести», що «кількість смертей від пневмонії зросла». Джерелами інформації при цьому виступали «знайомі лікарі», «знайома медсестра» або навіть «сусід, що працює прибиральником у лікарні». Зрозуміло, що така інформація є непідтвердженою, тому краще її не брати до уваги.

Народословці ж звернулися до більш надійних джерел – наприклад, до цифр Державної служби статистики. За статистичною інформацією, кількість померлих від хвороб органів дихання у Кіровоградській області за січень 2020 року становить 30 осіб. З них від грипу та пневмонії – десятеро. Та чи багато це? Порівняємо зі статистикою попередніх років. Демографічний довідник за 2019 рік ще не надрукований, тож ми звернулися до відповідного довідника за 2018 рік.

Так, за 2018 рік від хвороб органів дихання на Кіровоградщині померло 339 осіб. Тобто в середньому приблизно 28 осіб на місяць загалом від захворювань дихальної системи.

Вже з цих даних стає зрозуміло, що твердження, начебто на Кіровоградщині від коронавірусу почали помирати масово ще в січні, або що смерті від COVID-19 списують на інші випадки пневмонії, є неправдивими.

Фейк четвертий і п’ятий: влада все замовчує, влада все перебільшує!

Часом можна почути, що начебто «влада, ЗМІ. політики, лікарі» або ще хтось «замовчує правду» або ж навпаки, перебільшує і нагнітає паніку навколо коронавірусу. Навіть в деяких місцевих групах Кіровоградщини у Фейсбуці траплялися дописи, що випадки нового коронавірусу в області приховують, щоб не «підмочувати репутацію» чи не «зіпсувати статистику».

Але чия репутація на кону та кому статистика що псує? В Україні впроваджений такий алгоритм дій: при першому підтвердженні коронавірусу в регіоні вводиться режим надзвичайної ситуації. При цьому режимі, наприклад, обмежується рух громадського транспорту, запроваджується обмеження руху населення між територіальними одиницями, забороняються масові заходи.

Такі методи в межах карантину вже запроваджені зокрема й на Кіровоградщині. Між регіонами не ходить громадський транспорт, а до автобусів, тролейбусів та маршруток не пускають більше 10 пасажирів. Тому виявлення коронавірусу в області не вплине на поточний режим та не зробить більш жорсткими вже запровадженні карантинні правила.

Наявність чи відсутність коронавірусу в тому чи іншому регіоні не є заслугою чи недопрацюванням місцевої влади. А ось замовчування важливої інформації, як і інші порушення карантину, тягнуть за собою штрафи від 17 тисяч гривень.

Пандемія не є «плямою на репутації», а стосується всіх – адже вірус не розбирає, які повноваження має людина. До речі, в Україні вже четверо народних депутатів захворіли на коронавірус. Тож люди на керівних посадах, як і люди у будь-яких кріслах, зацікавлені насамперед в тому, аби вірус не поширювався. А для цього необхідно, щоб населення було проінформоване про поточну ситуацію із захворюваністю і дотримувалося карантину.

То звідки фейки і кому вони вигідні?

У пошуках відповіді на це питання народословці звернулися до фахівців Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS), яка реалізує загальну для ЄС політику безпеки і оборони, зокрема і у сфері інформаційної безпеки.

За їх твердженням у доповіді, опублікованій 16 березня цього року, фейки, подібні тим, що зустрічалися на теренах Кіровоградщини, розповсюджуються вже майже місяць у соцмережах як мінімум п’ятьма мовами.

Джерелом дезінформації є прокремлівські акаунти та деякі проросійські ЗМІ, а також сайти, які маскуються під новинні. В Італії з таких акаунтів розповсюджували сумніви у тому, що італійські органи влади впораються з «кризою в галузі охорони здоров’я» та «браком обладнання в лікарнях». Іспанські акаунти у свою чергу наголошували, що на відміну від місцевої влади, Росія начебто краще дає раду спалаху коронавірусу у своїй країні.

Справді ці байки нагадують ті, що з’являлися згодом і в українському інтернет-сегменті?

«На одному прокремлівському сайті написали, що коронавірус менш шкідливий, ніж сезонний грип», — йдеться у доповіді. У соцмережах та проросійських ЗМІ з’являються натяки, що коронавірус начебто є потужною біологічною зброєю, яку використовують то Білорусь, то Великобританія, то опозиція в Білорусі, то взагалі придумали в США. Зрозміло, що жодна країна не зацікавлена в коронавірусі, адже він розповсюджується швидко та не визнає кордонів. А отже, убезпечити окрему країну від вірусу неможливо.

Зустрічаються заяви, що начебто Ванга чи Нострадамус передбачували це захворювання, але насправді жодних подібних пророцтв не було. Та при кожній надзвичайній ситуації чи події подібні твердження з’являються регулярно.

Експерти EEAS підкреслюють, що прокремлівські дезінформаційні пункти намагаються заплутати аудиторію. Так, суспільство збивають з пантелику десятками різних тверджень, версій, «сенсаційних викриттів», теорій змови. Все це спрямоване на зменшення довіри до зусиль системи охорони здоров’я, національних та міжнародних установ, на збільшення паніки. Коли люди перестають довіряти своїм співгромадянам та вважають державницькі органи «джерелом брехні і зла», набагато легше тоді цих людей переконати підтримувати іншу державу. Подібний сценарій і його подальший розвиток ми можемо бачити наприкладах незаконно окупованих Росією територій Грузії, Молдови та України.

Тому зверніть увагу, що надійними джерелами інформації про ситуацію з коронавірусом в Україні є Міністерство охорони здоров’я та Всесвітня організації охорони здоров’я. Щодо Кіровоградщини, то достовірною інформацію володіють і оприлюднюють її якнайшвидше обласний департамент охорони здоров’я, ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр», облдержадміністрація.

Тож закликаємо наших читачок і читачів: не вірте, а тим паче не розповсюджуйте неперевірену інформацію, отриману з некомпетентних та неперевірених джерел. Якщо вас хтось намагається переконати в інформації, яка схожа не неправду, не соромтеся перепитати – що саме виступає джерелом інформації? Звідки такі цифри чи дані?

Зупиніть вірусне поширення дезінформації. Мийте руки, дотримуйтесь карантинних обмежень, читайте «Народне слово» і не дайте себе обдурити!

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ