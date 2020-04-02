КАРАНТИН НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ПРО ШТРАФИ, СУБСИДІЇ ТА «КАНІКУЛИ» ДЛЯ БІЗНЕСУ

Кабінет міністрів України 29 березня посилив карантинні заходи. Відповідне розпорядження з переліком обмежень підписав і голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь. То за що тепер можуть оштрафувати мешканців області на 34 тисячі гривень, чи перерахують пенсії в умовах карантину, як платити за землю та де саме стоятимуть контрольно-пропускні пункти в області – пояснює «Народне слово».

Обов’язкова обсервація та КПВВ зі скринінгом

Згідно з розпорядженням уряду, з 30 березня усі, хто повернувся з-за кордону, йтимуть на обов’язкову обсервацію, а ті, хто контактував з хворим – на самоізоляцію.

Визначити заклади для таких обсервацій мають облдержадміністрації у кожному регіоні. Також ОДА повинні їх облаштувати, транспортувати до них осіб, які підлягають обсервації, а також забезпечити медичне спостереження за ними.

Саме 30 березня голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь підписав розпорядження про додаткові обмежувальні заходи для протидії поширенню коронавірусу. Так, контрольно-пропускні пункти встановили на в’їздах і виїздах із міста Кропивницький, а також Долинського та Олександрівського районів. Там проводитимуть температурний скринінг. Також на дитячих і спортивних майданчиках встановлять інформаційні таблички про заборону відпочинку.

Додаткові умови введено на Кіровоградщині і щодо продажу продуктів харчування. Зокрема, очільник області зобов’язав проводити дезінфекцію приміщень магазинів, а продукти харчування тут мають реалізовуватись виключно у фасованому вигляді. На входах, виходах і місцях розрахунку у магазинах має бути нанесене маркування, щоб громадяни знаходились на безпечній відстані один від одного.

– Усі мають пам’ятати, що зараз потрібно максимально обмежити контакти й дотримуватись правил карантину. Це особиста зона відповідальності кожного, яка може зберегти здоров’я і життя, — зазначив Андрій Балонь.

Штрафи за порушення умов карантину

В Україні карантин поки що продовжили до 24 квітня. Водночас у мешканців країни загалом і Кіровоградщини зокрема є певні обов’язки та правила, порушення яких карається суттєвим штрафом.

Відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», особа несе адміністративну відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину), якщо може бути інфікована коронавірусом, а також підвищується кримінальна відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Так, за порушень правил карантину громадяни можуть отримати штраф у сумі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Щодо посадових осіб, то їм загрожує штрафування на суми від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Наприклад, жінка у Києві під час карантину продавала «з рук» у невстановленому місці продукти харчування. Суд 20 березня визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44 КупАП «Порушення правил щодо карантину людей». На неї накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Щодо Кіровоградської області, то поліцейські склали вже більше ніж півсотні адмінпротоколів на підприємців за фактом недотримання правил карантину. Найбільше порушників під час рейдів виявили безпосередньо в Кропивницькому, а також у Кропивницькому та Світловодському районах.

Вищезгаданим законом вносяться зміни й до статті 325 Кримінального кодексу України, якими передбачена відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, якщо це спричинило або завідомо могло спричинити поширення цих захворювань. За таке можна або штраф від 17 тисяч отримати, або навіть арешт на строк до шести місяців, обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Для того, щоб порушення було саме кримінальним, воно має спричинити поширення хвороби. Або бути таким, що «завідомо могло спричинити поширення». Наприклад, якщо ви знаєте, що хворі на коронавірус COVID-19, але чхали на це в прямому сенсі в громадському транспорті або в магазині, не дотримуючись самоізоляції та навіть не вдягнувши маску – то за це вже відповідатимете за Кримінальними кодексом.

Якщо ж злочин призвів до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, покарання буде найсуворішим – від 5 до 8 років. Але ця норма була в законі і до «карантинних» змін.

Згідно із карантином, в країні закриті школи, кафе, ресторани, ринки, культурні та розважальні заклади, обмежено рух транспорту – все це для того, аби уникнути і не допустити масового скупчення людей. Адже головна небезпека коронавірусу саме в його заразності і швидкому розповсюдженні.

Тож якщо ви продовжуєте приймати клієнтів у власній кав’ярні, одного дня можете прокинутись фігурантами кримінальної справи. Так сталось, наприклад, з працівниками Харківської міськради, очільник якої, Геннадій Кернес, вперто відмовлявся закривати дитсадки та школи.

«Програма лояльності» на час карантину

Але те, що багатьом людям доводиться сидіти вдома, спричиняє проблеми в економічному сегменті. Тому державною владою запроваджено деякі заходи, що мають послабити фінансові навантаження на людей, які не можуть зараз працювати не з власної волі.

Наприклад, якщо працівник пішов у неоплачувану відпустку під час карантину, то вона не зараховуватиметься до основного терміну відпустки за рік.

Але якщо в період карантину роботу втрачено? В такому випадку людина може скористатися програмою субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у спрощеному порядку.

Також для всіх громадян за несвоєчасну оплату не нараховуватимуть штрафи, не відключатимуть постачання послуг і тим паче не виселятимуть з житла на час дії карантину. Водночас заборонено зупиняти виплати субсидій – їх мають продовжити автоматично. До того ж, призупинять виплати по іпотеці.

У Міністерстві соціальної політики обіцяють, що майже 11 мільйонів українців отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 гривень, яка не буде враховуватися при призначенні субсидії.

Також з 1 травня буде проведено індексацію пенсій на 11% та встановлено щомісячну доплату до пенсії 1,5 мільйонам пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років.

Окрім того, як зауважила міністриня соцполітики Марина Лазебна, для більш ніж трьох мільйонів домогосподарств встановлено додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунпослуг на період карантину.

Посадовцям термін подачі декларацій перенесли на пізніші дати. Тепер їх можна подавати з 1 квітня до 1 червня.

Переселенцям під час карантину заборонено скасовувати довідки про взяття на облік чи припиняти їхні соцвиплати, навіть якщо вони тривалий час були відсутні.

Є послаблення й для бізнесу. Наприклад, карантин буде в офіційному переліку форс-мажорних ситуацій. Це може стати в нагоді бізнесу, адже часто у різного роду договорах прописується, що сторона не несе відповідальності за його невиконання, якщо причиною став форс-мажор.

Є втішні новини і для землевласників. Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності та за земельні ділянки, що використовуються в господарській діяльності. За вказаний період плату за землю можуть не сплачувати ті юридичні чи фізичні особи, у власності чи користуванні яких знаходяться зазначені земельні ділянки – зокрема й на умовах оренди.

Але звільнення від податку не поширюється на фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ