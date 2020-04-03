ТВОРЧІСТЬ ПРОТИ ВІРУСУ. ЧАСТИНА ПЕРША

У цей нелегкий для країни час, коли коронавірус «чатує» на кожному кроці, у відомого колекціонера, мецената та власника художньої галереї «Єлисаветград» у Кропивницькому Миколи Цуканова виникла ідея створити віртуальний проект «Творчість проти вірусу», який має на меті навіть в умовах карантину та вимушеної самоізоляції об’єднати людей, які захоплюються мистецтвом. І нині він організовує віртуальні виставки різних художників, аби люди відволіклись від своїх проблем і поринули у чудовий світ прекрасного.

Почав галерист з виставки київського професійного художника, богослова та психолога Андрія Кулагіна. Він народився у Казахстані, проте близько двадцяти років живе в Україні і пише пейзажі, натюрморти, портрети та лаконічну графіку. Портрети вражають гостротою та влучністю характеристик, красою, дуже чіткою та лаконічною лінією. Його портрет Іоанна Павла II знаходиться у галереї ватиканської бібліотеки.

Художник експериментує з формою та кольором. Результатом цих експериментів стала персональна виставка у центрі Сучасного мистецтва в Парижі. Зараз картини цього художника знаходяться у приватних колекціях та галереях Австрії, Австралії, Великої Британії, Ватикану, Німеччини, Італії, Лівії, Нідерландів, Польщі, США, Словаків, Франції, Росії та України.

Далі була виставка члена Національної спілки художників України, учасника обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок Федора Матейчука. З 1985 року, коли художник закінчив Московський університет мистецтв (факультет образотворчого мистецтва), він пише пейзажі. Саме вони – улюблений жанр художника.

У нього багато картин, у яких він оспівує покутські луки, карпатські гори, церкви серед садів. Акварельні розливи, виконані масляними фарбами, надають творам м’якості, а розтяжка кольорового тону емоційно збагачує слово пензля. Цей жанр дозволяє проявити себе як співця спокою – дзвони тиші заповнюють простір картин, які виходять за межі рамок, заспокоюють серця глядачів. Роботи художника зберігаються у музейних та приватних колекціях України, США, Канади, Німеччини, Польщі, Ізраіля та Китаю.

Ще одна виставка – ізмаїльської художниці Тетяни Соколової. Представлені роботи були написані в різні роки творчості.

Черговою стала виставка члена Національної Спілки художників України (НСХУ) киянина Андрія Куцаченка.

Він створив свій персональний стиль живопису, який мистецтвознавці назвали new impression – що означає «новий імпресіонізм». Манера цього художника поєднує принципи класичного живопису пленеру та чітко вивіреного реалістичного малюнку.

Далі була виставка одеського поета та художника Григорія Вовка. У 1979 він закінчив художнє училище імені Грекова. Пише у стилі авангарду. На його творчій шлях вплинули роботі та особистості В. Наумца, В. Хруща, Н. Новикова та інших одеських нонконформістів.

Сам художник називає свій художній напрям «духовним інтенсивізмом», тому що розкривається через колір, експресію та динаміку. Пише завжди з позитивними думками. Тому його твори – гармонічні та позитивно впливають на глядачів. Зараз Григорій займається оформлення книг та викладає в Християнському університеті. Його роботи знаходяться у колекціях в Україні та за кордоном.

Тож зустріч із мистецтвом, у якому є гумор, глибока думка, неочікувані творчі рішення та вишуканість виконання гарантовано підніме вам настрій та створить атмосферу затишку та спокою у ваших душах та оселях.

Далі буде

Світлана Ніколаєвська