«ТВОРЧІСТЬ ПРОТИ ВІРУСУ». ЧАСТИНА ДРУГА

Цією публікацією ми продовжуємо (початок – у минулому номері) екскурсію галереєю «Єлисаветград» у Кропивницькому. Нагадаємо, тут започаткували та втілюють у життя проєкт «Творчість проти вірусу» – віртуальні виставки художників, чия творчість, на думку його ініціатора галериста Миколи Цуканова, допомагає поціновувачам образотворчого мистецтва залишатися з прекрасним й під час карантину.

Отже, завітаємо на виставку молодої художниці Яни Хмарини.

Дівчина народилася у Якутії, дитинство провела у Запоріжжі. Вона – музикант за освітою, але завжди мріяла бути художником, як її батько. Малювала з дитинства, час від часу відвідувала різноманітні студії та приватні уроки. У 2013 році почала займатися живописом та малюнком, а у студію при Будинку вчителя прийшла у 2017 році, спочатку в клас живопису та малюнку, а потім до класу акварелі. Брала участь в міжнародних та всеукраїнських виставках. Протягом грудня 2019 – січня 2020 року відбулася перша персональна виставка художниці у рамках проекту «Сузір’я мистецтв». Як зазначає сама Яна: «Я люблю відкривати для себе нові техніки та прийоми, наприклад, поєднувати акварель та туш, а також акварель та гуаш, акварель на полотні з додаванням природних складників – як то землі чи глини.

Далі – виставка світловодського художника Юрія Цуканова. Він є рідним братом галериста Цуканова.

Живописом займається з 1968 року. Як зазначає митець: «Я пишаюся тим, що мені та моєму братові життя прищепило любов до мистецтва, адже мистецтво – невід’ємна частина життя кожної цивілізованої освіченої людини».

Завітаємо й на виставку ізмаїльського художника Володимира Дудника. У 1978 році він закінчив живописно-педагогічний факультет Одеського державного художнього училища (ОДХУ) ім. М. Б. Грекова. З 1991 року Володимир є членом Спілки художників Ізмаїла (СХІ) та членом Національного Союзу художників України з 2008 року. Він створив власний стиль живопису – реалістично-філософский символізм. На основі відомих міфопоетичних символів (коло, шар, квадрат, куб) відображаються єдність та боротьба протилежностей (справжнього та штучного, духовного та матеріального, життя та смерті, чоловічого та жіночого), створюється більшість асоціацій, ідей та тем для міркування. Як зазначає Володимир: «Ми малюємо, щоб нас любили, і коли ми творимо, то самі здатні дарувати радість та любити інших. Саме творчістю ми наближуємо себе до образу Творця».

На часі – виставка художниці-портретистки Олени Коваленко. Вона знайшла для себе улюблений матеріал – суху пастель, якою малює людей та коней. Основна манера написання портрета – реалізм. Художниця вважає, що кожна людина особлива, та вкладає у зображений образ частинку своєї душі, аби досягнути від портрета неповторного образного звучання.

Переходимо до виставки художника Фелікса Полонського. Фелікс Михайлович народився у січні 1941 року у селі Хмельове Маловиськівського району Кіровоградської області. У 1968 році з відзнакою закінчив Іванівське художнє училище. Він є учасником багатьох обласних, всеукраїнських та закордонних виставок, членом Національної спілки художників України та лауреатом обласних премій ім. Ю.Яновського та ім. О. Осьмьоркіна.

Його персональні виставки проходили у Кропивницькому та Вуппертале (Німеччина 1999 р.). Картини художника зберігаються у фондах Міністерства культури України, Кіровоградського обласного художнього музею, а також у приватних колекціях Німеччини, Франції, Болгарії, Австрії, Польщі, Росії, Ізраїлю та США.

До вашої уваги – виставки під назвою «Врач – друг народа» та «Чистота – залог здоровья». Тут представлені плакати 1930 – 1950-х років, які знакомлять віртуальних відвідувачів із заходами профілактики інфекційних хвороб, які актуальні і сьогодні.

Далі – виставка під назвою «Акварельна Україна» Галини та Анатолія Кравченків. Вони – випускники Одеського державного художнього училища (ОДХУ) ім. М. Б. Грекова та українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова у Львові. Брали участь у Всеукраїнських та міжнародних виставках та пленерах, у тому числі в рамках Міжнародного фестивалю акварелі в Італії. Їх спільні вернісажі з успіхом проходили не тільки в Україні, але й у Туреччині, Німеччині, Франції, Ізраїлі та Росії.

Окрім віртуальної виставки картин, Микола Цуканов започаткував ще один віртуальний проект під назвою «Музика проти вірусу». У ньому представлена музична і вокальна творчість наших земляків. Зокрема, це Генадій Френзель та Світлана Ніколаєнко, Віктор Шапченко, Ігор Жуков, Валерій Вітер, Станіслав Табунченко та багато інших музикантів.

Світлана Ніколаєвська