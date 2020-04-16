КІРОВОГРАДЩИНА ОТРИМАЛА ДОДАТКОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ДЛЯ МЕДИКІВ (ФОТО)

Кіровоградщина отримала чергову партію гуманітарної допомоги від держави. Цього разу поставка складалась із засобів індивідуального захисту для медиків.

Про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь.

«Отримали захисні костюми, маски, бахіли та окуляри. Процес забезпечення медиків не припиняється. Він є динамічним. Лікарні отримують допомогу від держави, бізнесу, волонтерів. Усі засоби за фактом отримання розподіляються між госпітальними базами», – зазначив Андрій Балонь.

Також очільник Кіровоградщини закликав усіх громадян із повагою ставитись до лікарів. Фейкова інформація в соцмережах на кшталт завищення заробітних плат чи приховування захисних засобів, як зауважив Андрій Балонь, є неприпустимою.