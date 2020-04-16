НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ ПЕРШІ 4 ВИПАДКИ ОДУЖАННЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ

Четверо мешканців Кіровоградщини вилікувались від коронавірусу. Одужання підтвердили результати ПЛР-тестування.

Про це сьогодні, 16 квітня, повідомив голова ОДА Андрій Балонь.

«Негативні результати ПЛР-дослідження виявили в жінки з с. Мар’ївка Компаніївського району та чоловіка з с. Паліївка Маловисківського району, які перебували на госпіталізації в обласній лікарні та будуть продовжувати лікування за основними захворюваннями. Також одужали від COVID-19 лікар обласної лікарні, який незабаром повернеться до роботи, і чоловік з Кропивницького, який перебував на госпіталізації в Центральній міській лікарні в Кропивницькому», – зазначив Андрій Балонь.

За словами голови ОДА, загалом в області лабораторним методом підтверджено 198 випадків захворювання на коронавірус, із них 9 летальних.

«Учора від запалення легень померла 84-річна мешканка Кропивницького, яка перебувала на госпіталізації в Центральній міській лікарні», – додав посадовець.

Серед числа хворих – 7 дітей і 74 медпрацівників.

З загальної кількості інфікованих – 100 людей з легкою формою коронавірусу перебувають вдома на самоізоляції, а 85 – на госпіталізації. Серед тих, хто в лікарні: 74 пацієнта знаходяться у стані середньої важкості, а 11 – у важкому стані, із них 1 чоловік підключений до апарату ШВЛ.