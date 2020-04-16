“ТВОРЧІСТЬ ПРОТИ ВІРУСУ”. ЧАСТИНА ТРЕТЯ

До вашої уваги – продовження огляду проєкту галереї «Єлисаветград» (м. Кропивницький) «Творчість проти вірусу».

Ім’я художника Віктора Орлі добре знайоме кропивничанам – він навчався образотворчому мистецтву в тодішньому Кіровограді, а згодом переїхав до Марселя. Нині він є лідером нового покоління імпресіоністів. Представлений і визнаний в усьому світі, Віктор не має собі рівних у передачі потужних емоцій та вмінні збуджувати наші почуття. Очі та руки митця передають на полотні позитивні вібрації, які він вихоплює навколо себе з повітря, з моря, з подиху вітру…

Захоплений творчістю Ван Гога, він може годинами залишатися перед його картинами, вивчаючи кожен мазок метра. За допомогою знайденої дозованої суміші спонтанності та перфекціонізму, Віктор Орлі створює вибух почуттів, те маленьке диво, яке не завжди можна пояснити.

Його твори поширюють радість життя й іноді навіть полегшують певні недуги. Художник невидимого і незрозумілого, Віктор Орлі розкриває нам те, що ховається за намальованим. Він є справжнім провокатором емоцій.

Художниця-аматорка Ірина Терещенко лише три роки тому захопилася живописом, а зараз одна з її робіт відправлена на престижну виставку «Море акварелі». У Ірини є антивірусний та антикризовий рецепт від британського актора Тома Хіддлстона: «Ми всї живемо в чудовий час. Ми можемо писати музику, готувати їжу, малювати картини, займатися мистецтвом. Це все – тут, тільки бери і роби».

Харківський художник Віталій Бараненко працює в жанрах пейзажу, портрета, анімалістичної та жанрової композиції. Його роботи знаходяться у багатьох закордонних колекціях та музеях України.

Художниця-аматорки Галина Суржок – з Миколаївщини, працює бібліотекарем, проте любить займатися живописом, квітникарством, рукоділлям, небайдужа до поезії.

Вона є керівником арт-студії «101- Хобі-Т» та членом КОЛО «Степ», а живописом захопилася п’ять років тому. Учасниця міських, обласних та всеукраїнських виставок художників-любителів та майстрів народно-ужиткового мистецтва.

Відома художниця Катерина Дудник допомагає галереї «Єлисаветград» у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Щаслива дитина – квітуча Україна». Її роботи два роки поспіль прикрашають календарі, які отримали більше шести тисяч дітей.

Художниця передала п’ять своїх робіт для нагородження переможців конкурсу. Як зазначає вона сама: «Найголовніше, дорослішаючи, не втратити дитину всередині нас, стаючи мудріше, залишаючись відкритим душею, люблячим і завжди готовим до зустрічі з казкою».

Єгор Дулін – з Луганщини. Він працює у жанрі станкового живопису, є постійним учасником всеукраїнських та обласних міжнародних виставок та пленерів. Має більше сорока персональних виставок. Його роботи знаходяться у приватних колекціях України, а також за кордоном: у Польщі, Бельгії, Нідерландах, США. Австрії, Франції. Англії та Новій Зеландії.

Новомиргородська художниця Надія Мовчан працювала забудовником, займалася підприємництвом. Проте, щоб відволіктися від поганих думок і апатії, почала писати картини. Більшість її робіт – пейзажі. Також майстриня займається вирізанням з дерева. Як зазначає сама художниця : «Природа завжди була основним джерелом мого натхнення, тому цілком закономірно, що на моїх картин зображені живописні пейзажі».

Також цікавою є виставка одеського художника Михайла Спорніка. Він є членом Національної Спілки художників України, магістром, викладає академічний живопис та малюнок в Одеській державній Академії будівництва та архітектури.

Зацікавить наших читачів і виставка маріупольської художниці Марини Іванової. Вона викладає дітям нетрадиційні техніки малюнку. Марина вважає, що живопис – це її життя, а якщо їй був даний талант, то це комусь потрібно.

Варто відзначити також і виставку Василя Коркишка. Художник чудово володіє олівцем, складною технікою офорта. У нього своєрідна манера пейзажів та натюрмортів. З середини 1990-х років Василь Анатолійович стає учасником численних всеукраїнських та міжнародних експозицій.

Роботи художника зберігаються в Українському фонді культури, входять у приватні зібрання колекціонерів України, Росії. Німеччини, Нідерландів, Італії. Австралії, Кіпру, Хорватії та США.

Віртуальний проект «Творчість проти вірусу» вже вийшов на міжнародний рівень. Його підтримала і польська художниця Анна Троянівська. Хоч за освітою вона філолог, проте її пристрасть – живопис. Мистецтвом захоплюється десять років, а чотири роки назад стала активно займатися живописом. Надихається природою та особистими переживаннями, пише маслом пейзажі та натюрморти

Латвійська художниця Дайва Купстене з 2009 року бере участь у виставках року в Литві. Швеції, Англії, Індії та Італії. Своїми роботами вона дарує радість та позитивні емоції.

Білоруський художник Юрій Платонов народився у Молодові, навчався у Москві …ракетобудівництву. Але у 2002 році опанував станковий живопис у Білоруській державній академії мистецтв, є членом Білоруської Спілки художників та членом Ради білоруських художників, стипендіатом Міністерства культури Республіки Білорусь.

Литовська художниця Зіта Вірджинія Юсевичюте – Тарасевичене живе та працює в Каунасі. Художниця вже організувала свої виставки в Латвії та Литві. Вона також брала участь у виставках, які представляли литовське мистецтво у Німеччині та Італії. Нині художниця співпрацює з Gabrielė Meno galerija та з художньою галереєю Bougie у Канаді.

Світлана НІКОЛАЄВСЬКА