КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ДОПОМАГАЄ БОРОТИСЯ З ПАНДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Наразі поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні та світі продовжується. На сьогодні в Україні офіційно підтверджено 7647 випадків зараження коронавірусом, а на території держави тимчасово обмежили освітні процеси та масові заходи. Більше ніж 283 випадки захворювання на коронавірус зафіксовано й на Кіровоградщині, проте 8 людей вже одужали. Всі зусилля соціально відповідальних підприємств зараз зосереджені на допомозі місцевим медичним закладам. Лікарі Кіровоградської області як ніколи потребують додаткової допомоги аграріїв, адже стан та готовність до епідемії медичних закладів, на жаль, є недостатнім та залишає бажати кращого.

Відповідальну місію підтримки лікарень, амбулаторій та ФАПів Гайворонського та Новоархангельського районів Кіровоградщини однією з перших взяла на себе компанія «ТАС Агро», до складу якої входять господарства, які працюють у цих регіонах. Нещодавно підприємством «ТАС Агро Південь» було надано цільову допомогу Гайворонській центральній районній лікарні у розмірі 80 000 гривень. Крім того, гостро постало питання нестачі паливно-мастильних матеріалів для здійснення виїздів до хворих, але завдяки фінансовій підтримці «ТАС Агро Південь» і Благодійного фонду Сергія Тігіпка це питання було оперативно вирішено.

Головний лікар центральної районної Гайворонської лікарні Зоя Головко розповідає: «Зважаючи на сьогоднішню ситуацію в світі та стрімке поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні, медичні заклади потребують додаткової підтримки, яку, на жаль, не завжди може забезпечити держава. На наше прохання Благодійний фонд виділив для лікарні вкрай необхідні кошти, які будуть використані на придбання медикаментів, засобів індивідуального захисту та дистанційних термометрів. Особисто я та всі лікарі нашого закладу дуже вдячні компанії «ТАС Агро» та Благодійному фонду Сергія Тігіпка за організацію оперативної допомоги для Гайворонської центральної районної лікарні».

Голова Гайворонської районної ради Дмитро Грабовий підтримує ініціативу місцевих аграріїв, він поділився з нами своїми думками стосовно готовності громади до розповсюдження пандемії: «Сьогодні система охорони здоров’я в регіонах України не може повністю протистояти коронавірусу. На мою думку, всі, хто мають змогу, повинні об’єднатися і надати підтримку нашим медикам, які опинилися з цією величезною проблемою сам на сам. Господарство «ТАС Агро Південь» робить добру справу фінансово підтримуючи Гайворонську лікарню. Наша громада не вперше співпрацює з «ТАС Агро Південь» та Благодійним фондом Сергія Тігіпка, мені приємно розуміти, що такий великий агрохолдинг не забуває та піклується про наш регіон і сільські громади вже багато років».

Днями і Новоархангельська центральна районна лікарня отримала цільову допомогу від господарства «ТАС Агро Центр». Головний лікар ЦРЛ Олена Прийма розповіла: «Наша лікарня і центр первинної медицини давно співпрацюють з компанією «ТАС Агро» та Благодійним фондом Сергія Тігіпка, ми знаємо, що завжди можемо розраховувати на стабільну підтримку з боку директора господарства та керівництва агрохолдингу. Цього разу ми звернулися за допомогою на випадок спалаху пандемії коронавірусної інфекції безпосередньо в нашому регіоні. На наше прохання господарство придбало та поставило до лікарні необхідні медикаменти і засоби індивідуального захисту. Оскільки конкретного препарату або вакцини від коронавірусу досі не існує, було вирішено поповнити запаси ліків для симптоматичної терапії, наприклад, для боротьби з підвищеною температурою, проти кашлю, дихальної недостатності тощо. Наші лікарі особливо вдячні за засоби індивідуального захисту, яких зараз критично не вистачає. Весь персонал Новоархангельської лікарні дякує компанії «ТАС Агро» та Благодійному фонду Сергія Тігіпка за організацію оперативної допомоги у придбанні вкрай необхідних сьогодні лікарських препаратів».

Голова Новоархангельської районної державної адміністрації Олександр Маличенко підтримує ініціативу місцевих аграріїв, він поділився з нами своїми думками стосовно готовності громади до розповсюдження пандемії: «Як відомо, в Кіровоградській області вже зафіксовано понад 280 випадків зараження, тому наш опорний центральний медичний заклад має бути готовим та повністю забезпеченим усіма необхідними препаратами та засобами захисту. Я щиро дякую підприємствам, що долучилися до доброї справи, адже саме їх спільними зусиллями було придбано засоби індивідуального захисту для наших лікарів. Зокрема, вагому підтримку медикам та мешканцям, які потребують допомоги під час карантину, надали господарство «ТАС Агро Центр» та Благодійний фонд Сергія Тігіпка. Компанія «ТАС Агро» стабільно та системно підтримує наш регіон вже багато років. Сьогодні для Новоархангельського району вкрай важливо працювати з такими партнерами, аби мати змогу запроваджувати спільні соціальні проекти на благо громади».

Також представники «ТАС Агро» забезпечили медичні пункти, ФАПи та амбулаторії Новоархангельського та Гайворонського районів Кіровоградщини засобами індивідуального захисту та інформаційними плакатами з протидії розповсюдження коронавірусу. Компанія підтримує малозабезпечених пайовиків компанії, які знаходяться у групі ризику та не мають змоги повністю захиститися у цей складний для людства період пандемії. В умовах карантину малозабезпечені пайовики компанії особливо вразливі, тому керівництвом «ТАС Агро» було вирішено забезпечити їх необхідними продуктами довготривалого зберігання.

Агрохолдинг справно дбає і про своїх співробітників. На території підприємств «ТАС Агро» діє режим контролю температури за допомогою спеціальних дистанційних термометрів. Працівники забезпечені не лише багаторазовими масками та медичними рукавичками, а й дезінфекційними засобами, дефіцит котрих гостро відчувається в усіх регіонах України.

Компанія «ТАС Агро» закликає дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я і не піддаватися паніці. Бережіть себе і будьте здорові!