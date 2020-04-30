НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПОТРІБНІ БЛИЗЬКО 40 МЕДСЕСТЕР

Медичні та освітні заклади області потребують 38 сестер медичних різних профілів.

Потреба існує у 17 сестрах медичних у Добровеличківському, Знам’янському, Маловисківському, Новомиргородському та Олександрійському районах. Розмір заробітної плати: від 4723 до 5500 грн. Серед зареєстрованих вакансій представлено 2 пропозиції роботи з неповною зайнятістю для сестер медичних у дитячих садочках Маловисківщини та Олександрійщини (оплата праці 2 362 грн на місяць).

У закладах для дітей Кропивницького, Знам’янського, Добровеличківського та Долинського районів потрібні 4 сестри медичних з дієтичного харчування. Заробітна плата – від 4723 до 5272 грн.

4 сестри медичні з косметичних процедур з оплатою праці 4723 грн на місяць потрібні на Долинщині.

Одну сестру медичну з фізіотерапії потребує лікувальний заклад на Маловисківщині. На місяць пропонують 4723 грн.

Крім того, у Світловодському районі є вакантними 2 посади молодших медичних сестер з догляду за хворими з оплатою праці 4723 грн.

Вакантними є 10 робочих місць для молодших медичних сестер (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) у Кропивницькому та Світловодському районах. Заробітна плата – від 4723 до 5000 грн.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

Кіровоградський обласний центр зайнятості