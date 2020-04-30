НА КІРОВОГРАДЩИНІ ТРИВАЮТЬ ПОЛЬОВІ РОБОТИ: ЗАВЕРШУЮТЬ СІЯТИ ЗЕРНОВІ

У Кіровоградській області тривають весняно-польові роботи.

Наразі завершився посів цукрових буряків на площі 11 тис. га, а також продовжується посів ранніх ярих зернових і зернобобових культур.

Про це повідомив заступник голови ОДА Максим Калінін.

«На Кіровоградщині господарства вже майже на 83% від запланованого засіяли ранні ярі зернові та зернобобові культури. Йдеться про площу в 63,2 тис. га. Якщо детальніше, посів ярого ячменю займає 44,3 тис. га, гороху – 14,8 тис. га, а ярої пшениці – 3,8 тис. га», – зазначив Максим Калінін.

Разом із цим очікується зниження врожаю плодових і ягідних культур у садах.

«Заморозки, які спостерігалися, частково пошкодили квіткову зав’язь кісточкових, особливо абрикос, ранніх сортів черешень та вишень, а ще суниць. У зв’ язку з цим цьогорічний врожай цих плодових та ягідних культур у садах може дещо знизитись», – додають експерти.