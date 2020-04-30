У ТРАВНІ БЕЗРОБІТНІ КІРОВОГРАДЩИНИ МОЖУТЬ БЕЗКОШТОВНО ЗДОБУТИ ПОНАД 20 ПРОФЕСІЙ

У травні поточного року безробітні громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості, можуть безкоштовно пройти професійне навчання за 21 спеціальністю. Це професії кухар, швачка, кравець, перукар, контролер-касир та інші.

Навчання здійснюється у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

12 травня – продавець непродовольчих товарів;

13 травня – кухар, швачка, кравець;

14 травня – адміністратор, електромеханік торговельного та холодильного устаткування;

18 травня – продавець непродовольчих товарів, виноградар, продавець непродовольчих товарів;

19 травня – коваль ручного кування;

21 травня – закрійник, маляр;

22 травня – контролер-касир, перукар (перукар-модельєр), оператор котельні;

24 травня – перукар (перукар-модельєр);

25 травня – продавець непродовольчих товарів, слюсар-сантехнік;

26 травня – касир торговельного залу, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків;

27 травня – кравець.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаними професіями, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Відділ організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості