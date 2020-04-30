ХРЕСТ НА «ЧЕРВОНОМУ ХРЕСТІ»?

Звістка про те, що у Кропивницькому з першого вересня 2019 року припиняє роботу міська організація Товариства Червоного Хреста, тоді неприємно вразила жителів обласного центру. В той час, коли в Україні йде війна, коли не припиняється багаторічна епідемія туберкульозу, коли сотні родин потребують матеріальної підтримки, таке рішення керівництва організації було, м’яко кажучи, не зрозумілим.

Тоді за роз’ясненням ми звернулися до голови обласної організації ТЧХ Валерія Юрченка. От що він пояснив:

-У Кропивницькому, та й, власне, по всій країні від Червоного Хреста працювали патронажні сестри, які за призначенням лікарів одиноким літнім людям робили всі необхідні процедури – уколи, крапельниці, давали ліки тощо. Фінансувалася ця робота державою. Два роки тому наші реформаторки від медицини вирішили, що такої необхідності немає, тобто все це можуть робити соціальні працівники. І фінансування припинилося. Але ж соцпрацівниці не мають медичної освіти, тож жодних подібних маніпуляцій робити не мають права. Це означало, що ми маємо кинути цих самотніх стареньких напризволяще. Між іншим, більшість з них – лежачі. Обов’язки по фінансуванню патронажних сестер узяли на себе місцеві органи самоврядування. Тому ми звернулися до міської влади Кропивницького з таким же проханням. Наприкінці 2018 року на сесії міської ради депутати нас підтримали і виділили необхідні кошти. Але час ішов, а довгоочікуваних грошей не було. Врешті заступниця міського голови Наталя Дзюба нам заявила, що ми – громадська організація, тож ніяких грошей нам не дадуть. А депутати, мовляв, голосуючи, порушили закон. Сотні разів ми намагалися довести керманичам міста, що ці сестрички обслуговують жителів Кропивницького, і що їхня заробітна плата в жодному разі не йде на підтримку чи розвиток обласної організації. Увесь цей час патронажні сестри виконували свої обов’язки безкоштовно, чекаючи на милість міської влади. Врешті решт нам виділяють 76 тисяч гривень, які ми не маємо право видати як зарплату людям. На них ми можемо проводити круглі столи, прес-конференції, а ще… концерти. Як ви це собі уявляєте? Що ми мали сказати людям, які, крім тієї роботи, на громадських засадах проводили різноманітні акції, збирали речі і продукти переселенцям, нужденним, багатодітним родинам? Патронажні сестри та їхня робота – це основи роботи ‎Червоного Хреста. Зрозуміло, що ми не могли наполягати на тому, щоб вони і надалі обслуговували самотніх людей, не отримуючи за це заробітної плати. Я був вимушений призупинити діяльність міської організації. Це сталося вдруге за 140 років існування Червоного Хреста у нашому місті. Перший раз – за фашистської окупації…

Обурення Юрченка цілком можна зрозуміти. Адже мінімальна зарплата десяти патронажних сестер – не ті гроші, за які тримається влада, яка, треба віддати належне, вклала у глобальні проекти в місті мільйони гривень.

До того ж, для досягнення цілей, передбачених Статутом Товариства, та виконання завдань відповідно до принципів Міжнародного червонохресного руху і Закону Товариство має право одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування підтримку, необхідну для реалізації цілей та завдань, передбачених Статутом Товариства та визначених Законом. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень та можливостей сприяють Товариству, його органам та місцевим організаціям у здійсненні ними статутних завдань, підтримують їх гуманітарну та доброчинну діяльність.

Більше того, сьогодні до всіх проблем, якими опікується Червоний Хрест Кіровоградщини, додався ще й короновірус. Волонтерами Товариства роздано понад 20300 плакатів у лікарнях та організаціях, а також 1600 захисних масок населенню. Понад 700 осіб отримали безкоштовно ліки за сприяння ТОВ «Фарма Старт», ТОВ «Гледфарм» ЛТД, ТОВ «Хероіон» на загальну суму майже 224 тисячі гривень. 150 осіб отримали продуктову допомогу на 43 тисячі гривень від мережі магазинів «Файно Маркет». Всього ж за перший квартал натуральну допомогу одягом, продуктами харчування, медпрепаратами громадянами отримано на суму понад 400 тисяч гривень. Фінансова допомога виплачена у сумі 91 тисяч гривень.

-Я хотів би висловити щиру подяку усім, хто в такий важкий час простягнув руку нужденним і допомагає, чим може. Це і рядові люди, і бізнесмени, і керівники великих підприємств. Це прекрасна наша молодь, волонтери, які працюють на ентузіазмі, читають у школах такий предмет як «Патріотичне виховання», проводять акції, збирають продукти та одяг тощо для малозабезпечених, – каже Валерій Юрченко.

І додає: організація відчуває постійну фінансову підтримку влади області. Недавній приклад – підготовлено звернення до голів райдержадміністрацій, мерів міст, голів сільських та селищних рад, територіальних громад по підтримку, в тому числі й фінансової, діяльності Товариства Червоного Хреста України за підписом голови облдержадміністрації Андрія Балоня.

Світлана КОСТЕНКО