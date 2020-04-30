І ПІКНІК, І КІНО, І КАВ’ЯРНІ: КОЛИ І ЗА ЯКИХ УМОВ КІРОВОГРАДЩИНА З КАРАНТИНУ ВИХОДИТИМЕ?

З 12 березня 2020 року в Україні діє карантин через епідемію захворювань на COVID-19. Транспортне сполучення практично відсутнє, в Кіровоградській області ще з 31 березня стоять пропускні пункти, де у водіїв і пасажирів перевіряють температуру тіла.

Наразі карантин продовжили до 11 травня. Як живе Кіровоградщина в лещатах карантинних обмежень та за яких умов ми знову зможемо купити щось на ринку і пізнавати одне одного без масок – розповідає «Народне слово».

Коли закінчиться карантин?

Уряд країни нещодавно визначив п’ять етапів виходу з карантину та пояснив, за яких умов той чи інший етап наступає. Головними умовами є скорочення кількості захворілих на COVID-19.

Перший етап, як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, може розпочатися вже 11 травня. Та це за умов, що десять днів поспіль кількість підтверджених випадків у співвідношенні до кількості протестованих не буде набирати обертів і змінюватиметься в межах п’яти відсотків. Тоді дозволять відвідувати парки та сквери, працювати частині підприємств з послуг краси та торгівлі непродовольчими товарами, відновлять тренування в командних видах спорту, дозволять працювати нотаріусам, адвокатам.

Тож якщо під час травневих свят ми витримаємо карантинні обмеження, то далі ці обмеження послаблять. Все залежить від нас самих.

Другий етап вводитиметься, коли рівень захворюваності на COVID-19 піде на спад і почнуть вивільнятися від хворих медичні заклади. Мовою цифр – коли протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків коронавірусної хвороби серед усіх протестованих буде щоденно знижуватися, а кількість тих, хто одужав – збільшуватиметься.

За таких умов уряд обіцяє відновити шкільне навчання для випускних класів, дозволити працювати закладам харчування (але поки лише на виніс), відвідування кінотеатрів просто неба, спортзалам без басейнів дозволять приймати клієнтів (але тут ще діятимуть певні обмеження), відновлять роботу готелі та можна буде проводити навіть спортивні змагання – але без глядачів та якщо учасників менше 50.

Вже на третьому етапі виходу з карантину відновить роботу міжміське транспортне сполучення в межах області, запрацюють театри та кінотеатри, спортивні та дитячі майданчики, бази відпочинку та заклади громадського харчування з відвідуванням. Але що потрібно, щоб нарешті випити улюблений апельсиновий чай в затишному кафе? Для цього варто дотримуватися карантину та слідкувати за показниками і рекомендаціями, які щоденно публікує Міністерство охорони здоров’я. І якщо протягом десяти днів поспіль кількість людей, що одужали, щонайменше вдвічі перевищуватиме кількість нових випадків захворювання – то урядом обмеження зніматимуться.

Четвертий етап виходу настане тоді, коли в області протягом 10 днів поспіль кількість нововиявлених випадків COVID-19, не пов’язаних між собою, не перевищуватиме п’яти на день. Тоді зможе курсувати весь наземний транспорт, запрацюють спортивні, торгівельні та розважальні заклади, заклади культури, харчування, освіти, можна буде отримати планову медичну та стоматологічну допомогу.

Щодня зранку МОЗ публікує в соцмережах кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби по областях. Довіряйте лише компетентним джерелам інформації.

Вже на п’ятому етапі всі обмеження, накладені урядом, будуть зняті. Залишаться лише ті, що введені місцевою владою і стосуватимуться конкретних осередків спалаху захворювань.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в разі стрімкого зниження хворих на коронавірус Україна зможе пришвидшити вихід з карантину.

– Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап, – пояснив він.

На якому етапі Кіровоградщина?

Наразі близько 17 відсотків від усієї кількості захворілих на Кіровоградщині людей вже одужали. Смертність від COVID-19 в області в декілька разів менша за показник одужання та становить приблизно 4,7 відсотка у співвідношенні до кількості захворілих.

Водночас близько 31 відсотка випадків COVID-19 виявили саме у медичних працівників нашої області.

Тож Кіровоградщина наразі у непоганому темпі і має всі шанси долучитися до першого етапу виходу з карантину. Але за умови, що ми всі продовжимо дотримуватися карантинних обмежень: носитимемо маски у людних місцях, митимемо руки, зведемо до мінімуму контакти з іншими людьми.

Водночас деякі послаблення карантинних обмежень збираються вводити вже зараз, а саме відновлення роботи продовольчих ринків. Так, Віктор Ляшко пояснив, що ринки закрили на карантин через місцеву владу. За його словами, органи місцевого самоврядування замість забезпечення дотримання певних вимог відкрили всі ринки, зокрема й ті, які працювали з порушеннями протиепідемічних норм.

Цього разу ринки працюватимуть під час карантину, а дотримання вимог контролюватимуть державні структури – вже без залучення органів місцевого самоврядування.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі області, є низка вимог до ринків, аби їхня діяльність не становила загрози поширенню коронавірусної інфекції. Насамперед агропромисловий ринок має бути зареєстрований. Всі продавці мають працювати у вдягнених масках або респіраторах та після перевірки температури тіла. На кожному вході до ринку мають бути диспенсери з антисептиками, контактні поверхні дезинфікуватимуть кожні три години, прибирати та дезінфікувати всі приміщення ринку мають щоденно. Кількість покупців, які одночасно перебувають на території ринку, розраховується так: не більше одного покупця на 10 квадратних метрів торгівельної площі. Відстань від між робочими місцями продавців складає не менше трьох метрів, місця торгівлі обладнанні захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику. При цьому не має бути стихійної торгівлі на прилеглих до ринку територіях.

Як пояснив Віктор Ляшко, якщо на ринку будуть порушувати встановлені карантинні норми, то закриють саме цей ринок, а не всі ринки загалом:

– Буде щоденне інспектування представниками державної служби з питань безпечності харчових продуктів та щоденний дозвіл на відкриття й закриття ринків. Якщо ринок порушив норми, то наступного разу він зможе відкритися не раніше, ніж через сім днів після того, як усуне порушення, – пояснив санлікар держави.

За весь час карантину фахівці Держспоживслужби в Кіровоградській області відвідали майже 7 тисяч закладів, установ та підприємств, перевіряючи виконання профілактичних та протиепідемічних заходів. Наприклад, на початку тижня, 27 квітня, фахівці виявили порушення в магазинах декількох районів. Так, у магазині «Гастрономчик» Онуфріївського району продавець працював без засобів індивідуального захисту за їх наявності, а в магазині «Берізка» печиво продавалося розкритим, без захисту від бруду. У Новгородківському районі попри заборону працював магазин промислових товарів, а у магазині «Тютюнок» продавцям навіть не було де і як помити руки.

У Гайворонському районі, у селі Таужне, фахівці зафіксували низку порушень у продуктовому магазині, де не робили дезінфекцію, не перевіряли температуру тіла у персоналу, який працював без засобів захисту. До того ж, тут відсутні антисептики для обробки рук, а вагова продукція реалізується у нефасованому вигляді, не захищена від забруднення. Випадки, коли продавці працювали без індивідуального захисту, виявлені й у магазинах Олександрії.

Тож народословці, залишаючись вдома, вдягаючи маски та миючи руки, закликають: дотримуйтеся карантинних обмежень! Це убезпечить вас від зараження та від розповсюдження хвороби. Чим ретельніше протидіятимемо поширенню коронавірусу вже зараз, тим швидше зможемо відвідати кав’ярні, влаштувати пікнік у парку або з’їздити до рідних у сусідню область.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ