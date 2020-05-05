ЗА МИНУЛУ ДОБУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НЕ ВИЯВИЛИ НОВИХ ВИПАДКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ НА КОРОНАВІРУС

За минулу добу лабораторний центр провів 250 ПЛР-досліджень. Із них не було виявлено жодного нового випадку захворювання на коронавірус серед мешканців області.

Про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь сьогодні, 5 травня.

«В області зареєстровано 33 випадки одужань людей, які хворіли на коронавірус. Йдеться про 15 жінок і 14 чоловіків із Кропивницького, чоловіка із с. Бережинка Кропивницького району, жінки з с. Новопетрівка Знам’янського району, жінки з м. Мала Виска та чоловіка із смт. Новоархангельськ», – додав Андрій Балонь.

Як прокоментував посадовець, серед числа одужавших – 14 медпрацівників. Вісім медиків із приватної клініки, троє з Центру екстреної медичної допомоги та по одному з Центральної міської лікарні в Кропивницькому, обласного протитуберкульозного диспансеру та Новоархангельської ЦРЛ.