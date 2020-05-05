НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПОТРІБНІ ФАХІВЦІ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Станом на 04 травня, пожежні частини Кіровоградщини потребують трьох водіїв автотранспортних засобів для керування спеціальним пожежним автомобілем.

Так, актуальними є вакансії для водіїв у пожежно-рятувальних частинах Знам’янського та Устинівського районів Кіровоградщини. Заробітна плата: 10 163 грн та 6 000 грн відповідно. Серед вимог: наявність прав категорії «С», а також знання матеріальної частини та технічних можливостей пожежного автомобіля.

Крім того, обласний музично-драматичний театр потребує інструктора з протипожежної профілактики. Вакансія призначена для працевлаштування осіб з інвалідністю та не містить вимог до стажу роботи. Проте кандидат на посаду повинен мати вищу освіту за спеціальністю «Пожежна безпека» (магістр). Заробітну плату інструкторові пропонують у розмірі 4 723 грн на місяць.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості