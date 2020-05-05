РОБОТОДАВЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРОПОНУЮТЬ ВАКАНСІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

На сьогодні роботодавці Кіровоградщини пропонують 122 вакансії для громадян з інвалідністю.

Серед вакансій, які пропонують роботодавці: керівник художній, артист оркестру, технік-програміст, інженер, бухгалтер, юрист, практичний психолог, соціальний працівник, інструктор з протипожежної профілактики, зоотехнік, кравець, швачка, сестра медична, токар, маляр, водій автотранспортних засобів, оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, продавець продовольчих товарів, укладальник-пакувальник та ін.

Своїм працівникам роботодавці пропонують від «мінімалки» (4723 грн) до 10000 гривень. Також представлені 8 вакансії з неповною зайнятістю у Благовіщенському, Кропивницькому і Маловисківському районах за посадами практичного психолога, оператора комп’ютерного набору, прибиральника службових приміщень, прибиральника територій та двірника. Оплата праці: 600, 2362 та 2430 гривень на місяць у залежності від займаної посади.

Що ж до розподілу за районами, то у Кропивницькому районі представлено 68 вакансії для громадян з інвалідністю, 15 у Маловисківському, по 8 у Долинському і Новоархангельскому районах, 7 у Новгородківському, 4 у Новоукраїнському районі, по 2 вакансії у Знам’янському, Олександрівському та Олександрійському районах та по 1 вакансії у Благовіщенському, Бобринецькому, Гайворонському, Голованівському і Устинівському районах Кіровоградської області. Одна вакансія прибиральника службових приміщень призначена для працевлаштування до одного з фермерських господарств Криворіжжя (Дніпропетровська область).

Якщо вас зацікавила зазначена інформація, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості