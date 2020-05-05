СБУ ВИКРИЛА МЕШКАНЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО НА ЗБЕРІГАННІ ВІЙСЬКОВИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ (ФОТО)

У межах протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Кропивницького на зберіганні у власному помешканні військових засобів ураження.

За даними слідства, колишній засуджений уродженець РФ, мешканець Севастополя, який з 2015 року проживає у Кропивницькому, зберігав арсенал зброї в меблях у одній із кімнат помешкання.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили гранати Ф-1, РГД-5, РГ-42 (всього вісім штук), близько 50 одиниць набоїв калібру 5,45 та 7,62, тротилову шашку, реактивні сигнальні патрони та гранатомет РПГ-26, походження яких встановлюється.

У межах відкритого кримінального провадження, вирішується питання про оголошення затриманому в порядку до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення зв’язків чоловіка з військовослужбовцями ЗСУ, встановлення можливих каналів надходження зброї та боєприпасів з території проведення ООС та наміри придбання фігурантом справи військових засобів ураження.

Заходи з відкриття зловмисника проводились співробітниками УСБУ в Кіровоградській області спільно з Головним Управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури