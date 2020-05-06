СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ ОСВІТЛЮЄ ВУЛИЦІ ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

Від самого початку утворення Первозванівської ОТГ головним стратегічним завданням сільського голови Прасковії Мудрак та депутатського корпусу нового скликання обрано покращення інфраструктури.

Тож, навіть у 2020 році, в умовах нестійкої економічної ситуації, в громаді знайшли можливість вирішити питання освітлення частини центральної дороги.

Від початку створення ОТГ в Первозванівці активно працюють над питання забезпечення 100 відсоткового освітленням вулиць.

Частина проєктів по освітленню, які потребували завершення, дісталася громаді у спадок. Але все ж їх більшість втілювалася протягом останніх трьох років. На початок 2020 року залишилася неосвітленою лише частина центральної вулиці села Первозванівка – початок вулиці Шевченка. Ця ділянка є в’їздом до села, вкрита гарним дорожнім покриттям – встановлення освітлення було просто необхідним для безпечного руху автомобілів та пішоходів.

«Ускладнювало процес освітлення відсутність будь-якої електромережі цієї частини вулиці. А розробка проєкту “з нуля” – це значні фінансові та часові витрати. Тож, сільська рада ухвалила рішення встановити світильники на сонячних батареях. Сучасні світлодіодні ліхтарі відповідають всім вимогам до освітлення. Вони економічні, оскільки не потребують затрат енергоносіїв, використовують відновлювальну енергію сонця, мають довгий термін експлуатації. Крім цього, розробка проєкту та монтаж самої мережі займає короткий час» – розповідає Ірина Кобець, начальник відділу інфраструктури та ЖКГ Первозванівської сільської ради.

Кошти на реалізацію проєкту у сумі 357 тис. грн. було виділено з місцевого бюджету Первозванівської сільської ради. Підрядник, компанія із Кропивницького, успішно виконала будівництво вуличного освітлення якісно та в короткий строк, встановивши 18 світлодіодних світильників загальною протяжністю мережі 600 м.

«В результаті успішної реалізації проєкту будівництва мережі вуличного освітлення на сонячних батареях вигоду отримали як жителі та гості громади, так і місцевий бюджет. Мешканці, як водії, так і пішоходи, тепер можуть безпечно почувати себе на дорозі у вечірній та нічний час. А сільська рада суттєво зменшить витрати на електричну енергію та подальшу експлуатацію мережі освітлення, що дасть можливість перерозподілити кошти на інші потреби населення», – наголошує пані Ірина.

Реалізація проєкту забезпечила дотримання ключових напрямків стратегії розвитку Первозванівської ОТГ – покращення інфраструктури, підвищення енергоефективності та екологічності діяльності громади.