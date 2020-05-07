НАМАЛЬОВАНИЙ ГОГОЛЬ З КРОПИВНИЦЬКОГО (ФОТО)

Минає 110-та річниця відтоді, як офіційно назвою вулиці на мапі обласного центру увічнено ім’я Миколи Гоголя.

Про це я довідався з краєзнавчої розвідки Володимира Поліщука «Таємниця кіровоградського бюсту Миколи Гоголя». Перейменування вулиці Безпопівської на Гоголя було приурочене до сторіччя від дня народження всесвітньо відомого письменника. Втім, рішення, прийняте у 1909 році в Єлисаветграді, набуло офіційного статусу тільки на початку 1910 року. Після затвердження «начальником Херсонської губернії». Як наголошує краєзнавець Костянтин Шляховий, це був другий випадок в історії тодішнього Єлисаветграда, коли вулицю назвали прізвищем конкретної людини. Незадовго до цього, як виняток, Невську перейменували – на честь міського голови – в Пашутінську.

Чому саме ця, а не якась інша міська артерія названа прізвищем автора «Тараса Бульби»? На звороті одного з фотознімків із зображенням будинку на розі вулиць Гоголя й Шульгіних, що зберігається у філокартиста Юрія Тютюшкіна, є власноручний напис, зроблений простим олівцем рукою незабутнього краєзнавця Вадима Смотренка: «В будинку з каріатидами (наразі їх знищено. – Авт.) й внутрішньою художньою ліпниною колишнього англійського готелю письменник зупинявся 1848 року. А в даховому вікні споруди – люкарні – розміщувався гіпсовий бюст Гоголя».

Цікаво, що дехто з краєзнавців схильний стверджувати, мовляв, ідеться про те погруддя, яке зараз прикрашає відділ мистецтв обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Пан Юрій особисто вимірював ту люкарну й не згоден з таким твердженням. Згадана скультура завелика й просто не могла б там вміститися. Була інша. Адже чимало жителів міста бачили її на власні очі. Дехто, жартуючи розповідав пошуковцю, що навіть свого кашкета одягав на її голову. Тож, можливо у когось з кропивничан досі зберігається відповідне фото, – не без оптимізму сподівається Юрій Тютюшкін.

Додамо, що знаний кропивницький філокартист має у власній колекції кілька цікавих портретів Миколи Гоголя на поштових листівках. Найстаріша з них – 1932 року. Є також поштівки 1947, 1955 та ближчого до нас часу.

Звісно, це далеко не все, що пов’язує ім’я Миколи Гоголя з історією Єлисаветграда-Кропивницького. Для тих, хто бажає детальніше вникнути у цю тему, радив би звернутися до згаданого матеріалу Володимира Поліщука.

До речі, на його думку Гоголь проїздив наше місто в 1835 році. Краєзнавець також розповідає про присвоєння імені Гоголя міському народному училищу (1903), існування за радянських часів школи імені Гоголя тощо.

Федір ШЕПЕЛЬ,

фото автора та Анастасії ЛАВРІНЕНКО