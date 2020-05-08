МІНІСТР РОЗВИТКУ ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШОВ ПРОІНСПЕКТУВАВ РЕМОНТ ШКІЛ І ДОРІГ НА КІРОВОГРАДЩИНІ (ФОТО)

Хід реалізації програми Президента України «Велике будівництво» у регіоні Олексій Чернишов оглянув 7 травня під час робочого візиту на Кіровоградщину.

Як повідомив Олексій Чернишов, основна мета поїздки полягала у верифікації стану реалізації будівельних проєктів, які стосуються об’єктів освітньої, спортивної та дорожньої інфраструктури.

Зокрема посадовці проінспектували будівельні роботи в двох навчальних закладах – Олександрівському НВО №1 і Новопразькій загальноосвітній школі №2.

«У рамках капітального ремонту опорної школи в Олександрівці будівельники наразі працюють над утепленням фасаду і ремонтом покрівлі. Щодо реконструкції школи в Новій Празі Олександрійського району, на цьому об’єкті вже зокрема замінили вікна та відремонтували приміщення кухні та їдальні. Тепер бригади займаються утепленням фасаду та ремонтом другого й третього поверху», – зазначив голова ОДА Андрій Балонь.

Також Олексій Чернишов оглянув роботи з реконструкції обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву – 2 у Кропивницькому.

«Переконаний, що цей об’єкт стане символом Кіровоградщини, сприятиме розвитку спорту й створить умови для появи нових олімпійських чемпіонів і видатних спортсменів», – зазначив Олексій Чернишов.

Як проінформував голова ОДА, під час реконструкції школи замінили вікна, збільшили площу спортивної зали, придбали обладнання по коондиціонуванню і вентиляції приміщення. Натомість цьогоріч триватимуть внутрішні роботи, які дозволять у результаті проводити спортивні тренування і змагання згідно норм міжнародного рівня.

Окрім об’єктів освітньої та спортивної сфер, Олексій Чернишов і Андрій Балонь проінспектували хід ремонту на кількох ділянках доріг.

Зокрема на шляхопроводі автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка підрядник уже провів демонтаж асфальтобетонного покриття і тротуарних блоків, влаштував нові перехідні плити з обох боків ділянки. Наразі фахівці замінюють опорні частини.

Також посадовці оглянули аварійний шляхопровід через залізничну колію в смт. Олександрівка та міст через річку Тясмин.

«Ці об’єкти з’єднують 2 автомобільні дороги загальнодержавного значення – Н-01 Київ-Знам’янка та Н-14 Олексадрівка-Кропивницький-Миколаїв. Наразі вони перебувають в комунальній власності Олександрівської селищної ради. Щоб провести капітальний ремонт, їх слід передати в державну власність», – пояснив Андрій Балонь.