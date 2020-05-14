В Україні розпочався перший етап виходу з карантину, запровадженого задля запобігання поширенню захворювань на COVID-19. Як Кіровоградщина виходить з карантину, коли розпочнеться другий етап та коли Україна подолає пік захворюваності на коронавірусну інфекцію – дізнавалося «Народне слово».

Пік поширення захворювання в Кіровоградщині та в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 12 травня розповів, що Україна наразі перебуває лише на першому з п’яти етапів виходу з карантину, тож карантинні обмеження будуть продовжені й після 22 травня.

– Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Карантин у країні діє до 22 травня, його буде подовжено. Наступний етап буде запроваджений, коли кількість захворілих буде зменшуватися щодня протягом певного періоду, – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що останні 7-8 днів динаміка поширення захворювання є «рівною» і щоденна кількість захворілих не збільшується. «Але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищувала або була рівною кількості тих, хто захворів. Цей етап переломний», – повідомив прем’єр.

Денис Шмигаль зазначив, що в країні діятиме адаптивний карантин, тобто у разі спалахів захворювання на COVID-19 обмежувальні заходи посилюватимуть локально. При цьому, за його словами, велика частка відповідальності лягає на міських голів, які ухвалюватимуть рішення про запровадження адаптивних заходів.

Вчені Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського представили нові результати моделювання поширення пандемії коронавірусу регіонами України. Тенденцію зростання кількості випадків захворювання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається спадання кількості нових інфікованих.

Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні на 11-15 травня. Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (6-15 травня) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато»: 400-550 нових інфікованих на день. Така динаміка може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого пандемія, ймовірно, може піти на спад, тобто кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою від щоденної кількості тих, хто одужав.

Вчені зазначили, що в Кіровоградській області пік кількості захворювань мав місце 14 квітня. З кінця квітня і до 5 травня спостерігався спад кількості підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

Прогноз приросту кількості інфікованих

Перший етап виходу з карантину: що тепер можна

На першому етапі в Україні дозволили гуляти у парках, скверах і зонах відпочинку, відвідувати дитячі і спортивні майданчики на вулиці. Дозволено працювати літнім майданчикам кафе та ресторанів, а також обслуговування на виніс. Можуть відкритися музеї, бібліотеки, салони краси, перукарні, адвокатські та нотаріальні бюро, стоматології. Також можуть відкритись непродовольчі магазини в окремих приміщеннях, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ.

Водночас працювати можна лише з дотриманням певних умов: не більше однієї особи на 10 квадратних метрів приміщення, обов’язкової санітарної обробки приміщень двічі на день, працівники та клієнти обов’язково мають носити маски. Працівники з підвищеною температурою тіла (вище 37,2 градуси за Цельсієм) не допускаються до роботи. На літніх майданчиках кафе столи мають бути розташовані не ближче ніж півтора метри одне від одного, а за одним столом сидіти дозволено максимум двом людям. Салони краси і перукарні можна відвідувати лише за записом, щоб не створювати черги. Скупчення людей заборонені і в парках, і в скверах: гуляти можна групами не більше трьох осіб.

Міністерство внутрішніх справ України та Національна гвардія України контролюватимуть дотримання правил карантину в публічних місцях. Також буде здійснюватися контроль над тим, як громадяни дотримуються самоізоляції або правил перебування в обсервації. Саме тому під час перебування на вулиці потрібно мати при собі документи, які посвідчують особу. Це також дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративні санкції для порушників правил карантину.

Також послаблення торкнулося транспортного сплучення. «Укрзалізниця» вже розробила план заходів із відновлення приміського сполучення. Ним передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів. Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

– Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно з планом, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години «пік», на другому плануємо призначити ще 571 поїзд і таким чином повністю відновити приміський залізничний рух, – уточнив Іван Юрик.

У містах поновили роботу деякі маршрутні таксі. Пасажирів вони мають перевозити не більше за кількість сидячих місць в салоні.

— Ми не бачимо можливості відкрити міжміський транспорт. Міський транспорт буде ходити і далі в тих режимах, в яких ходив. Вже мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту, про зміну його графіка роботи і, найголовніше, про адаптивний режим, – уточнив прем’єр-міністр України.

Місцева влада ухвалюватиме рішення про «адаптивний карантин» залежно від ситуації у різних регіонах. Тобто якщо в окремих регіонах зафіксують спалахи коронавірусу, карантин посилюватимуть саме в цих регіонах, а не в країні загалом. Тому чи посилять карантин на Кіровоградщині, залежить від кожного з нас. Чим відповідальніше ми дотримуватимемося карантинних обмежень, будемо уважними до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, тим швидше карантин закінчиться. А якщо кількість хворих почне збільшуватися, карантин можуть знову посилити.

Як Кіровоградщина з карантину виходить

На Кіровоградщині перший етап послаблення карантинних обмежень, як і по всій Україні, настав 11 травня.

Перукарка з міста Знам’янки Анастасія М. розповіла, як працюватиме перукарня:

– До цього салон був зачинений, тож напередодні ми зробили генеральне прибирання з дезінфекцією. Прийматимемо клієнтів лише за попереднім записом, щоб не створювати скупчення людей. Можливо, доведеться перукарям та фахівцям манікюру працювати позмінно, щоб не приходило до салону багато клієнтів одночасно. Маємо захисні окуляри, маски, рукавички. Звичайно, доведеться приймати набагато менше клієнтів через карантин, ніж могли б. Але краще так, ніж сидіти без роботи взагалі або взагалі захворіти.

В обласному центрі запрацювали торгові центри та більшість магазинів. Всюди вхід дозволений лише в масці, а при входах до ТЦ та ринків перевіряють температуру у відвідувачів. Народословці прогулялися до Центрального ринку в Кропивницькому і переконалися, що працюють лише два входи, і в кожного перевірили температуру безконтактним термометром. Щоправда, показники температури він показує дещо занижені: у більшості випадків екран термометра показує 35,3-36 градусів за Цельсієм.

Також на ринку між покупцями і продавцями розмістили захисні екрани. Водночас прилавки, які знаходяться за воротами ринку, жодним чином не захищають ні товар, ні власне продавців від коронавірусу.

В умовах адаптивного карантину, коли свою діяльність розпочали більше підприємств і на роботу вийшли тисячі людей, відповідно зросло навантаження на міський пасажирський транспорт. Тому між управлінням розвитку транспорту та зв’язку міської ради Кропивницького та керівниками підприємств-перевізників було досягнуто домовленості щодо поновлення роботи маршрутних таксі на окремих автобусних маршрутах. Тож з 12 травня роботу поновили маршрутні таксі №№ 8, 55, 77, 44, 6, 274, 115 та 14.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ