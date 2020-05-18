У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДОЗВОЛИЛИ ПЛАНОВО ОПЕРУВАТИ ВАГІТНИХ І ОНКОХВОРИХ

На Кіровоградщині відновили проведення планових операцій у госпітальних базах. Хірургічні втручання у медзакладах, які приймають хворих на коронавірус, до цього були заборонені в зв’язку з піковим завантаженням стаціонарів інфекційних відділень.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко сьогодні, 18 травня.

«Наразі ситуація стабілізувалась. У госпітальних базах Кіровоградщини на лікуванні наразі перебуває лише 41 пацієнт із COVID-19. Це 15% від загальної чисельності інфекційних ліжок у лікарнях першої хвилі. Йдеться про п’ять закладів охорони здоров’я: центральні міські лікарні в Кропивницькому та Олександрії, Кіровоградську обласну лікарню, Добровеличківську та Маловисківську ЦРЛ», – пояснив Олег Рибальченко.

Як зазначив посадовець, хірургічні втручання в разі певних ускладнень чи загострень будуть проводити лише певній категорії пацієнтів.

«В умовах карантину планова госпіталізація та планові хірургічні втручання дозволені лише в конкретно визначених випадках. Йдеться про ускладнений перебіг вагітності чи пологів; надання допомоги породіллям чи новонародженим, онкологічним і паліативним хворим, а також пацієнтам, для яких відтермінування операції неможливе. Наприклад, це може стосуватись кардіологічних хвороб. Окрім цього, поступово відновлюється плановий прийом у стоматологів», – додав Олег Рибальченко.

Важливою умовою відновлення планових операцій є обов’язкове проходження ПЛР-тестування на коронавірус усім хворим, яким необхідна медична допомога. Це дозволить попередити можливе збільшення випадків захворювання на COVID-19 як серед госпіталізованих пацієнтів і медичного персоналу, так і серед відвідувачів лікарень», – зауважив Олег Рибальченко.

Щоб пройти діагностику методом ПЛР-реакції, людина має звернутися до свого сімейного лікаря або фахівця вузького профілю, який надаватиме направлення на госпіталізацію.

Визначено два шляхи відбору біологічного матеріалу для проведення тестування.

«Зразки для ПЛР-реакції можуть взяти безпосередньо медпрацівники самої поліклініки, до якої звертався хворий. Якщо це неможливо відбір матеріалів проведуть спеціалісти мобільної бригади вдома у громадянина. Важливий нюанс: направлення на планову госпіталізацію пацієнт отримає тільки за умови негативних результатів проходження обстеження на коронавірус», – резюмував Олег Рибальченко.