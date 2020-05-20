НА КІРОВОГРАДЩИНІ Є 25 ВАКАНСІЙ У БАНКАХ

Банківські установи Кіровоградщини потребують 25 фахівців – працівники потрібні АТ «Сбербанк» та Філії – Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Серед вакансій: керуючий відділенням, начальник відділу, завідувач сектору, головний економіст, економіст, фахівець, контролер-касир. Заробітна плата: від 5500 до 21527 грн.

Фахівці потрібні у Кропивницькому (4 вакансії), Гайворонському (3 вакансії), Олександрійському (3 вакансії), Світловодському (3 вакансії), Голованівському (2 вакансії), Бобринецькому (2 вакансії), Олександрійському (2 вакансії), Добровеличківському (2 вакансії), Петрівському, Олександрівському, Онуфріївському та Устинівському районах Кіровоградщини.

Якщо вас зацікавила зазначена інформація, за більш детальною звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості