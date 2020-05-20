COVID-19 ПОБОРОЛИ 332 МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

У Кіровоградській області за минулу добу виявили шість випадків одужання від коронавірусу.

Загалом хворобу побороли 332 людей. Це 73,8% від загальної кількості інфікованих у регіоні.

Про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь сьогодні, 20 травня.

“Хворобу побороли такі наші співгромадяни: чоловік і жінка з Кропивницького; чоловік і жінка з с. Первозванівка Кропивницького району; жінка з м. Олександрія; жінка з м. Бобринець”, – уточнив Андрій Балонь.

Зі слів очільника Кіровоградщини, упродовж вівторка лабораторний центр провів 225 ПЛР-досліджень. Позитивні результати діагностики виявили в п’яти мешканців Кропивницького. Йдеться про трьох жінок і двох чоловіків із обласного центру.