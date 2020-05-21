НЕ ХОЧЕ КУРКА НА ВЕСІЛЛЯ, А НЕСУТЬ, АБО «РОЗТОПТАНЕ НАРОДОВЛАДДЯ» КІРОВОГРАДЩИНИ

На засіданні Кабінету міністрів 13 травня затвердили перспективні плани п’яти областей, серед них і Кіровоградської. Але виявилося, що затверджений під час карантину план містив низку помилок, прорахунків і зовсім нелогічних рішень про знищення та «перерізання» існуючих громад. Тож представники громад наразі збирають звернення до суду, президента та парламенту, аби виправити помилки міністрів.

Як саме «карантинний» перспективний план перетасував плани громад Кіровоградщини та чи буде «децентралізаційний» скандал у президента Володимира Зеленського – розбиралося «Народне слово».

Централізація децентралізації

Перспективні плани розвитку громад України були розроблені спільними зусиллями обласних державних адміністрацій, Мінрегіону органів місцевого самоврядування, профільних асоціацій, народних депутатів і експертів. Вони мають насамперед відповідати Методиці формування спроможних територіальних громад та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Ще 5 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про громади, згідно з якими перспективні плани розроблятимуть обласні державні адміністрації і затверджуватиме уряд. Тобто процедура створення перспективних планів більше не передбачатиме етапу схвалення цих документів обласними радами.

У лютому 2020 року в Кіровоградській облдержадміністрації повідомляли, що проєктом Перспективного плану формування ОТГ в області передбачили 46 громад.

Та вже 13 квітня урядовці затвердили план, в якому в Кіровоградській області виявилося вже 48 об’єднаних територіальних громад. І склад у деяких був зовсім не таким, як передбачалося до цього.

Цікаво, що 13 травня вже були опубліковані, а 14 травня – набули чинності зміни до закону «Про місцеве самоврядування в Україні», яким Кабмін уповноважили визначати адмінцентри територіальних громад. Актом передбачено, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює уряд. Тобто тепер це вирішується без участі самих громад. Нагадаємо, що створення ОТГ проходить в рамках реформи адміністративно-територіальної реформи, спрямованої на децентралізацію влади. Тобто – навпаки, мало відбутися надання більших повноважень і ресурсів громадам на місцях.

«Кабінету міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом підготувати та подати на розгляд Верховної ради України законопроєкти про ліквідацію та утворення районів», – сказано у тексті ухвалених поправок до закону.

Попельнастівська громада: ліквідація шляхом поглинання

Попельнастівська ОТГ створена постановою Центральної виборчої комісії 23 грудня 2018 року. В єдину громаду із загальною кількістю населенням у 1782 людини об’єдналися села Попельнасте, Долинське, Травневе, Зелена Балка, Зелене та Братське Олександрійського району.

Урядовці ж затвердили Перспективний план, згідно з яким цієї громади вже не буде – ліквідують. Ліквідація відбудеться шляхом поглинання: Попельнастівська громада стане частиною новоствореної Червонокам’янської ОТГ.

Голова Попельнастівської ОТГ Олег Волянський запевнив, що громада з таким рішенням не буде миритися і місцеві депутати звертатимуться до суду.

– Я можу сказати, що це – розтоптане народовладдя. Це антидемократичні заходи, що дискредитують процес децентралізації. В нас є показники, які говорять про компактність і економічну спроможність, організаційну згуртованість громади. Приєднання до Червонокам’янської громади – це як поєднати дві різні планети, – прокоментував Волянський.

Піщанобрідську ОТГ хочуть доєднати до іншої громади

У Добровеличківському районі Піщанобрідську ОТГ утворили два роки тому, а саме 23 грудня 2018 року. До її складу увійшли села Піщаний Брід, Веснянка, Крикунка, Нова Ковалівка, Перемога, Любомирка, Вікняне, Коколове, Червона Поляна, Микільське

та Якимівка. Наразі в об’єднаній громаді проживає 3720 людей, а бюджет складає

А ось 22 грудня 2019 року в тому ж районі створили й Олексіївську ОТГ. До її складу увійшли села Олексіївка, Кирилівка, Перчунове, Сміливе, Глиняне, Міжколодяжне, Новоглиняне, Миколаївка та Новопетрівка. Загалом населення вже об’єднаних сіл склало 2581 особу.

Та в Кабміні вирішили, що Олексіївську громаду треба доєднати до Піщанобрідської. Голова Олексіївської ОТГ Анатолій Скороход запевнив, що жодних зібрань не проводилося і про подібні рішення в новому Перспективному плані ніхто не попереджав.

– Ще 1 серпня 2019 року у перспективний план Добровеличківського району входило п’ять громад, серед яких і наша. У лютому завезли другий перспективний план і ніхто не проводив зібрання, – розповів голова ОТГ.

Також Анатолій Скороход повідомив, що в понеділок, 18 травня, депутати громади зібралися на сесію і вирішили звернутись до Президента, уряду, Верховної Ради та суду з вимогою залишити їхню ОТГ у спокої.

Новомиргородський район: планували три громади, а буде одна

У затвердженому 14 травня перспективному плані Кіровоградської області виявилося, що Новомиргородський район існуватиме як одна громада. «Виявилося» – тому що тут пройшли тематичні громадські обговорення, прорахунки спроможності громад на існування. В результаті було заявлено про створення Йосипівської, Канізької та Панчевської громад. Та чомусь облдержадміністрація подала до міністерства регіонального розвитку пропозицію створити на Новомиргородщині єдину громаду на весь район.

Мешканці обіцяють брати приклад із жителів сусідньої Полтавщини і теж перекривати дороги та звертатись до всіх інстанцій, аби їхнє питання було вирішене згідно з їхнім волевиявленням, а не нав’язаною «зверху» вказівкою.

Переполовинена Приютівська громада

Згідно з новозатвердженим перспективним планом у Приютівської громади відбирають вісім сіл.

Приютівська ОТГ з населенням у 11 359 людей створена 29 квітня 2018 року в Олександрійському районі. До селища Приютівки доєдналися 16 сіл: Войнівка, Костянтинівка, Бутівське, Занфірівка, Протопопівка, Березівка, Діброви, Ягідне, Ізмайлівка, Видне, Гайок, Королівка, Піщаний Брід, Пустельникове, Головківка та Іванівка.

Та «карантинний» перспективний план громад від уряду передбачає, що вісім останніх у вищенадрукованому переліку сіл мають приєднатися до Олександрійської міської об’єднаної територіальної громади. При цьому ні депутати громади, ні мешканці сіл такого бажання ніколи не виявляли.

Голова ОТГ Андрій Коломійцев повідомив цю резонансну новину у соцмережах, назвавши таке рішення Кабміну «анексією сіл». «Кабмін несподівано прийняв рішення про фактичну анексію вісьмох сіл Приютівської ОТГ! Громада успішно розвивається, має свій бюджет і свої плани. У цьому ж і полягає суть закону про децентралізацію! Урядовці без жодних консультацій із людьми, не пояснюючи причин і мотивів, продемонстрували, по суті, диктаторські підходи!», – написав голова громади у Facebook ввечері 13 травня.

Коломійцев пояснив, що йдеться про села, які раніше входили до Головківської та Ізмайлівської сільських рад.

– Всі бюджети об’єднані. Немає сільських рад, є одна Приютівська селищна рада. Є її бюджет, землі комунальної власності, є стратегія розвитку об’єднаної територіальної громади. Якщо ті села від’єднають, то вони втратять значну увагу. Там є школи і медичні заклади, які напевно серйозно постраждають від того, що зміниться підпорядкування до іншої адміністративно-територіальної одиниці. Постраждає також інфраструктура, – зазначив Андрій Коломійцев.

Голова ОТГ додав, що у від’єднанні території восьми сіл зацікавлена Олександрійська міськрада. «Тому що в даній конфігурації є спільні межі з населеним пунктом Олександрійське, яке сьогодні адміністративно знаходиться у міській раді. Зараз територіально ці території між собою роз’єднує Головківська сільрада», – пояснив він.

Тож вже 15 травня на позачерговій сесії депутати Приютівської селищної ради прийняли рішення звернутись до Президента, уряду та парламенту з вимогою зупинити дію розпорядження «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області» та скасувати його в частині формування Приютівської ОТГ.

– Змінюючи межі та склад Приютівської ОТГ, Кабінет міністрів нівелював принцип добровільності при об’єднанні місцевих громад та знехтував конституційними правами громадян – членів територіальної громади, які висловили свою волю об’єднатися та увійти у склад Приютівської ОТГ, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті громади.

Речниця голови Кіровоградської ОДА Катерина Ободовська у свою чергу запевнила, що ухвалене рішення Кабміну щодо восьми сіл не є остаточним і що його переглянуть.

Проігноровані Асоціації

Голова Асоціації ОТГ України, голова Новоукраїнської громади в Кіровоградській області Олександр Корінний зазначив, що поки остаточне рішення не ухвалене Верховною Радою, є час поправити ті речі, які «вбивають» віру людей у добровільність об’єднання. «Існуючі спроможні громади можуть бути приєднані до інших лише за їх згоди!

Без сильного місцевого САМОВРЯДУВАННЯ Україна не відбудеться!», – написав він у соцмережі.

За підрахунками Асоціації ОТГ, до «карантинного» перспективного плану не потрапили 127 ОТГ. Не врахували в ньому 12 громад у Волинській області, чотири у Кіровоградській, 13 у Полтавській та три – у Чернігівській областях.

У Кіровоградському регіональному відділенні Асоціації міст України заявили, що в новозатвердженному плані Кабмін не врахував три їхніх пропозиції. Одна з них стосувалася створення трьох громад у Новомиргородському районі. Як виявилося, подібна ситуація сталася і в Новоархангельському.

– У Новоархангельському районі було запропоновано створення трьох ОТГ: Новоархангельської, Надлацької та Підвисоцької. Натомість затверджено об’єднання в форматі «один район – одна громада», – розповіла консультантка з правових питань Кіровоградського РВ АМУ Вікторія Нижник.

Вона пояснила, що уряд не підтримав і пропозицію передбачити Микільську територіальну громаду у складі Світловодської міської ОТГ.

Черговий скандал у Президента

Уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко заявляє, що назріває дуже серйозний скандал з приводу перспективних планів об’єднаних територіальних громад, і вважає, що цей процес буде пролонговано.

Посадовець додав, що невідповідні рішення, які йдуть врозріз з волевиявленням мешканців громад, є провиною новопризначених Президентом голів облдержадміністрацій.

– Відбувався повний жах в областях: голови ОДА до останнього, вночі, під усілякими приводами формували перспективні плани, міняли ці громади по кілька разів. Сьогодні лише 30-35 відсотків громад по тих областях можна затверджувати на Кабміні, а по інших йдуть революційні мітинги, скандали, виноси з кабінетів тощо. Ситуація дуже складна, – пояснив він.

Роман Лещенко сказав, що міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов «не задекларував», як саме Україна рухається в частині децентралізації.

Також Уповноважений підкреслив, що найближчими тижнями це питання буде на особистому контролі Президента.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ